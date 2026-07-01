Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала «не преувеличивать драматизацию» из-за проблем с поставками топлива в регионах России. Об этом она заявила на пленарном заседании палаты, сообщает ТАСС.

Она признала, что «ситуация непростая, нелегкая». Но власти на разных уровнях обсуждают проблему и принимают меры, продолжила Матвиенко. В частности, она напомнила о недавнем совещании, которое президент Владимир Путин провел с министрами и главами крупнейших нефтяных компаний.

Также обсуждения топливного вопроса были в правительстве при участии премьера Михаила Мишустина, добавила спикер. По ее словам, рабочая группа под руководством вице-премьера Александра Новака «в ежедневном режиме находит решения, чтобы исправить эту ситуацию».

Матвиенко выразила уверенность, что ситуация будет исправлена, потому что правительство принимает необходимые решения. Но для этого «нужно время», подчеркнула она.

«Только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. <…> Мы выйдем из этой сложной ситуации, которую нам создают понятно кто — и специально создают. Надо не драматизировать, не охать-ахать, а вместе искать решение», — заключила Матвиенко.

В среду лидер «Справедливой России» и ее фракции в Госдуме Сергей Миронов потребовал срочно запретить экспорт дизельного топлива, как ранее запретили вывозить бензин и авиакеросин. В разговоре с RTVI он высказал опасение, что промедление в этом вопросе грозит скачком продовольственной инфляции.

«Под ударом автоперевозки, где почти все фуры и тяжелые грузовики работают на солярке. В сумме это грозит ростом цен на продовольствие ближайшей осенью», — заявил депутат.

Разного рода ограничения на продажу топлива действуют уже почти в 30 регионах России, подсчитал RTVI. Проблемы с поставками на АЗС обострились из-за участившихся атак беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия. Это происходит в разгар туристического сезона и сельскохозяйственных работ, когда топливные потребности возрастают.