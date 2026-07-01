Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов потребовал оперативно ввести запрет на экспорт дизельного топлива, так как промедление в этом вопросе грозит скачком продовольственной инфляции. Об этом сообщает корреспондент RTVI.

«В правительстве несколько недель рассматривали вопрос о введении эмбарго на экспорт солярки, да так и не рассмотрели. Что-то со зрением. Мы больше месяца назад призывали кабмин запретить вывоз солярки, но тщетно. Чиновники в упор не видят, что дизель с февраля подорожал почти вдвое и все равно топливо в дефиците. И это в разгар сельхозработ», — заявил RTVI Миронов.

По его словам, особенно тяжело приходится фермерам, даже агрохолдингам несладко: так как затраты растут, из-за простоев падает сбор урожая, ухудшается его качество.

«Под ударом автоперевозки, где почти все фуры и тяжелые грузовики работают на солярке. В сумме это грозит ростом цен на продовольствие ближайшей осенью», — отметил парламентарий.

Миронов назвал затягивание введения эмбарго на экспорт дизельного топлива уступкой экспортерам.

«Россия обычно экспортирует порядка 40% производимого дизтоплива, это значительная статья доходов топливных компаний. Отказ вводить запрет на экспорт солярки — очередная уступка нефтеэкспортерам в ущерб интересам остальной экономики и населения. Пусть эмбарго автоматом не снизит цены, но рост предложения смягчит дефицит и собьет цены на оптовом рынке, а это уже хорошая база для стабилизации обстановки на топливном рынке», — заявил Миронов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия ведет переговоры об импорте топлива. Эта мера призвана стабилизировать рынок.

По подсчетам RTVI, около 30 регионов России ввели ограничения на продажу бензина и дизтоплива.

Президент России Владимир Путин 28 июня провел совещание по ситуации с ситуации с топливом на внутреннем рынке. Глава государства временно ввел полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина.