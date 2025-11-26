Японская Mazda стала первой из ушедших автокомпаний, которая вновь начала официальные продажи автомобилей в России, сообщает Газета.Ru. Российское подразделение марки вывело на рынок две модели кроссоверов, а приобрести машины теперь можно не только у дилеров, но и онлайн.

По данным издания, «Мазда Мотор Рус» запустила интернет-площадку для оформления покупок. На официальном сайте компании говорится, что автомобиль можно заказать онлайн с получением в одном из 13 крупнейших городов или оформить доставку в любую точку страны.

В онлайн-каталоге представлены две модели — Mazda CX-5 и Mazda CX-50.

Самая доступная комплектация — Mazda CX-5 2025 года с 2-литровым мотором на 155 л.с., «автоматом» и передним приводом — стоит 3,8 млн рублей.

Самый дорогой вариант — Mazda CX-50, также с двухлитровым двигателем, — оценивается в 4,7 млн рублей.

Эти же модели доступны и у официальных дилеров марки.

Газета.Ru напоминает о возобновлении продаж автомобилей с гарантией российское представительство Mazda объявило еще в мае 2025 года. Летом стало известно, что компания планирует централизованный импорт кроссоверов CX-5 и CX-50 с китайского завода. Возможное расширение модельного ряда — за счёт CX-9 и CX-90 — будет зависеть от успеха первых поставок. Тогда же экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев отмечал, что инициатива поставок исходит от российской управленческой команды Mazda.

Компания формально не покидала Россию

В настоящее время ООО «Мазда Мотор Рус» остается стопроцентной дочкой Mazda Motor Corporation — это следует из данных ЕГРЮЛ. Финансовая отчетность показывает: в 2024 году чистая прибыль компании составила 1,75 млрд рублей при обороте 1,61 млрд рублей.

При этом издание напоминает, что в 2022 году Mazda, как и ряд европейских и японских брендов, свернула операционную деятельность в России из-за санкций и в последующие годы поставляла только запчасти и сервисные услуги.