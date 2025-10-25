В Казани неизвестные напали на конвой военной комендатуры и похитили находившегося в автомобиле военнослужащего. Ранее он был задержан предположительно после побега из воинской части. В городе был объявлен план «Перехват», но результатов он не дал. Подробности — в материале RTVI.

Изначально в телеграм-каналах и казанских СМИ появилась информация о якобы нападении на конвой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), однако в ведомстве это опровергли.

По словам источника «Ъ Волга-Урал» в силовых структурах, двое мужчин на черном Kia Rio без номеров атаковали конвой военной комендатуры, перевозивший уклониста. Они открыли заднюю дверь конвойного автомобиля, когда он остановился на светофоре на Гвардейской улице, пересадили задержанного в свою машину и скрылись.

В Казани был объявлен план «Перехват», но позже его отменили, результатов он не дал, сообщил собеседник «Коммерсанта». По утверждению источника «Бизнес Online», также якобы похищен сотрудник комендатуры.

Конвой перевозил уроженца Казани, который ранее проходил службу в Вооруженных силах и был задержан во время «оперативного мероприятия по вылову дезертиров», пишет «Вечерняя Казань».

По словам источника издания, мужчину везли на улицу Дзержинского, чтобы распределить в часть, где он служил. Напавшие на конвой, как утверждается, не были вооружены.

Baza писала, что мужчины из Kia Rio избили конвоиров, а в автомобиле комендатуры находился заключенный ― срочник. Mash называет похищенного бывшим военнослужащим.

Телеканал «Звезда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах назвал полное имя разыскиваемого — это 32-летний Фадис Гарипов. Его везли в Казань из Набережных Челнов. Источник «Осторожно, новости» заявил, что мужчину задерживали за побег из части, но суда над ним не было.

В августе администрация Актанышского района Татарстана публиковала новость о награждении военнослужащего Фадиса Гарипова медалью «За отвагу» и медалью участника военной операции. Глава района Ленар Зарипов на церемонии подчеркнул «исключительную храбрость и самоотверженность» мужчины при исполнении воинского долга, говорится в сообщении.

Издание «Татар-информ» писало, что Гарипов был мобилизован «с первых дней» СВО и «с самого начала проявил себя как мужественный и самоотверженный боец».

Официальных комментариев о нападении на конвой в Казани не поступало.