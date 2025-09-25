В Петропавловске-Камчатском медведь напал на женщину на улице Зеленая Роща. Инцидент произошел утром 25 сентября недалеко от здания школы № 3, на территории школьного стадиона.

Пострадавшую с тяжелыми скальпированными ранами головы и руки доставили в Камчатскую краевую больницу, однако врачам не удалось ее спасти. Как сообщили в краевом Минздраве, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, женщина скончалась от травм, несовместимых с жизнью. Ведомство выразило соболезнования родным и близким погибшей.

Кроме того, хищник атаковал еще одного человека на Озерной улице. Мужчине удалось спастись, запрыгнув в автомобиль на парковке и закрыв дверь. Медведь несколько раз ударил по автомобилю лапой, затем скрылся.

Помощь врачей понадобилась ученику шестого класса, который увидел хищника, побежал и упал, получив ссадины головы.

«Надзорное ведомство даст оценку безопасному нахождению школьников на территории образовательного учреждения, а также причинам и условиям, способствующим проникновению дикого животного на территорию школы», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Камчатского края.

По информации Кам24, охотоведы обнаружили и ликвидировали зверя на территории бывшего Ленинского района.

«Медведь был на углу стадиона над женщиной. На стадион забежал охотник с ружьем. Медведь встал и побежал на охотника. Медведь был большой. Охотник выстрелил, я насчитал три раза,… потом контрольный выстрел», — рассказал РЕН очевидец случившегося.

Мужчина сообщил, что за последние годы медведи несколько раз появлялись на улицах Петропавловска-Камчатского.