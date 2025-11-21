На фоне регулярных сообщений в СМИ о разворованных миллионах при строительстве муниципальных учреждений, дорог и коммуникаций, возможно, стоит сразу закладывать в бюджет 10% «на то, чтобы их украли». Такую идею озвучил в Астраханской областной думе депутат от «Справедливой России» (СР) Евгений Дунаев. Позже он заявил «Подъему», что это была шутка.

Дунаев выступил после того, как в облдуме 20 ноября представили проект регионального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Объявив этап вопросов, спикер Игорь Мартынов предоставил первое слово представителю СР.

Дунаев стал рассуждать, что каждый с утра может прочитать в новостях о том, что «при строительстве садика украли 15 млн, при строительстве дорог украли 10 млн, очистные сооружения должны были сдать, но украли 30 млн» и так далее. Депутат привел в пример затянувшуюся реконструкцию кинокомплекса «Октябрь» в Архангельске, собравшую, по его словам, уже четыре уголовных дела.

«Это не случай, это Салтыков-Щедрин сказал: “Если я проснусь через 200 лет, то увижу: пьют и воруют”. Так давайте заложим сразу в бюджет 10% на то, чтобы их украли. Возможно ли это или нет?» — спросил Дунаев.

На это Мартынов сказал, что знает еще одного «известного автора в Астраханской области», написавшего книжку о том, «как мы расхищали социалистическую собственность».

«Никуда не денешься, всегда есть люди, которые нарушают закон, пытаются где-то неправильным путем заработать деньги. Поэтому хорошо, что правоохранительные структуры работают. Хуже было бы, если бы воровали и никого бы за это не ловили и не наказывали. Поэтому <…> органы работают, украл — в тюрьму», — ответил спикер.

Мартынов объяснил Дунаеву, что в бюджет нельзя заложить расходы на «воровство», потому что «это будет уже “группой лиц по предварительному сговору”» (формулировка некоторых уголовных статей. — Прим. RTVI).

Далее поступило ироничное предложение оформить идею Дунаева как законодательную инициативу и рассмотреть ее на федеральном уровне, на что спикер отреагировал смехом. Подытоживая, он сказал, что «предложение [заложить в бюджет расходы на воровство] не нашло поддержки», чем закрыл тему.

«У Шойгу меньше миллиарда никто не крал»

В комментарии «Подъему» 21 ноября Евгений Дунаев заявил, что озвучил свою идею «в порядке шутки» и ради «привлечения внимания к воровству денег из бюджета через подрядчиков». По его словам, все знают о том, что подрядчик «не выиграет тендер или конкурс, если заказчику не отдаст 10% отката».

«Это уже общепринятая тема, все всё знают. Вот и воруют. <…> Вон у [экс-министра обороны Сергея] Шойгу 20 генералов посадили, меньше миллиарда никто не украл. У нас провинциальный городок небольшой, тут руководствуются десятками миллионов», — сказал депутат.

По его рассуждению, хотя «никто не отменит никогда» такого явления, как воровство из казны, об этом все равно надо говорить.

«В порядке шутки, говорю: ну все равно крадут. Давайте статью сразу обозначим: 10% от бюджета на откаты, на воровство, чтобы уж все знали и никто никого не сажал, сразу раздали», — пересказал Дунаев свое выступление накануне.

Он рассказал, что в целом его шутку оценили. «Некоторые, конечно, преподнесли, что я специально закладываю, но это не так, конечно. 80% прекрасно понимают, что это была моя задача: еще раз напомнить, что воруют», — подытожил он.