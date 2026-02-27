Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что значительная часть потерь военнослужащих Украины обусловлена действиями руководящего состава. В интервью украинскому телеканалу «Апостроф» он привел данные, которые обсуждал с представителями высшего командования.

По словам главы города, более половины погибших военных стали жертвами некомпетентности командиров и незрелости военно-политического руководства государства. Садовый сообщил, что, когда он озвучивал эту оценку генералам, они скорректировали цифру в сторону увеличения.

«Когда я этот тезис озвучиваю генералам, они мне говорят: ошибаешься, 70-80% потерь из-за некомпетентных командиров. Вы понимаете, это страшные вещи», — рассказал мэр Львова.

Украинские власти публикуют статистику потерь, которая значительно расходится с оценками российской стороны.

Президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC в феврале 2025 года утверждал, что с начала конфликта Украина потеряла 46 тысяч военных убитыми. Еще 350-380 тысяч солдат, по его словам, получили ранения. При этом глава государства заявлял, что «большое количество людей» числятся пропавшими без вести.

В начале февраля 2026 года украинский лидер в интервью телеканалу France2 заявил, что ВСУ потеряли 55 тысяч человек убитыми.

В декабре 2025 года министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что только за тот год украинская армия потеряла почти 500 тысяч человек. Глава МИД России Сергей Лавров тогда же отмечал, что совокупные потери ВСУ, по независимым оценкам, давно превысили миллион и продолжают расти.

По данным российского Генштаба, общие потери украинских сил с начала военной операции по 31 декабря 2025 года превысили 1,5 миллиона человек, из них более 520 тысяч — в 2025 году.