Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому видеоподкасту Partizán заявила, что в 2021 году Польша и прибалтийские страны — Эстония, Латвия и Литва — фактически сорвали попытку запустить новый формат диалога между Европейским союзом и Россией, что могло бы способствовать урегулированию украинского кризиса.

По её словам, именно сопротивление этих государств инициативе по налаживанию конструктивного взаимодействия с президентом РФ Владимиром Путиным стало одним из факторов, косвенно подтолкнувших Москву к началу специальной военной операции на Украине.

Меркель пояснила, что тогда предложила создать новый механизм переговоров на уровне ЕС и Кремля, однако страны Восточной Европы выступили против, опасаясь, что Брюссель не сумеет выработать единую и твёрдую позицию по отношению к России.

«В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, а затем началась [спецоперация]», — отметила экс-канцлер ФРГ.

Также Меркель подчеркнула, что упущенная возможность дипломатического урегулирования привела к эскалации конфликта.

О роли COVID-19 в украинском конфликте

Ведущий попросил Меркель прокомментировать фразу, которую она написала в своих мемуарах, — о том, что она лично общалась с Путиным перед началом конфликта и задается вопросом, как бы развивались события, если бы не началась пандемия COVID-19.

В ответ Меркель, как уточняет издание Mandiner, заявила, что коронавирус изменил мировую политику, поскольку из-за него лидеры держав потеряли возможность встречаться друг с другом.

«Если вы не можете встретиться, то вы не можете прийти к новым компромиссам, видеоконференции для этого не подходят», — заявила Ангела Меркель, отметив, что это коронавирусное ограничение оказало большое влияние на ситуацию на Украине.

Меркель также не смогла ответить на вопрос ведущего, выросли бы шансы предотвратить начало конфликта в случае ее дальнейшего пребывания у власти. Она выразила уверенность в том, что европейские страны и ЕС в целом должны усилить свою обороноспособность, параллельно уделяя внимание дипломатии, «как и во времена холодной войны».

«Позволили Украине набраться сил»

Экс-канцлер ФРГ в очередной раз подчеркнула, что изначально считала Минские соглашения «далеко не идеальными». Однако, по ее словам, их заключение было «правильным шагом», поскольку они «несколько смягчили ситуацию и позволили Украине набраться сил» в период с 2015 по 2021 годы.

«С тех пор мы стали больше тратить на оборону Германии, но мы делали это недостаточно быстро», — добавила Меркель, призвав наверстать упущенное как можно скорее.

Она также заявила, что считает главным негативным фактором, повлиявшим на развитие украинского конфликта, невозможность личных переговоров с Путиным.

«Сейчас времена изменились, и нам нужно подумать, как лучше всего занять позицию для достижения мира», — считает экс-канцлер Германии.

По ее словам, достичь мира можно лишь в том случае, если Европа «представит реальную сдерживающую силу и поддержит Украину».

Отвечая на вопрос ведущего о посреднических усилиях президента США Дональда Трампа, Меркель заявила, что не видит большой разницы между европейским и американским подходом к взаимодействию с Россией. При этом она предположила, что США «испытывают обиду» на ЕС из-за неготовности европейских стран быстро повысить расходы на оборону.

«Троянский конь Путина в ЕС»

Кроме того, Меркель прокомментировала распространенное в европейских СМИ мнение о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может стать «троянским конем Путина в ЕС». По ее словам, это «чушь», и лидеры Евросоюза «не купились бы на такое».

Орбан «очень решительно представляет экономические интересы Венгрии», настаивая на ее праве продолжать закупку российских энергоносителей, считает экс-канцлер ФРГ.

«Украина транспортировала российский газ через свою территорию до конца прошлого года по контракту, который мы, Германия, в свое время решительно поддерживали. Также нужно понимать, что Венгрия находится в другой ситуации. Нельзя просто так завозить сюда СПГ, потому что у них нет выхода к морю. Всё сложнее», — заявила Меркель.

Она отметила, что венгерский премьер «всегда представлял свою позицию на европейской арене и часто весьма убедительно обосновывал позицию Венгрии», но лично для нее в период управления Германией всегда было важно найти с ним общие решения.

«Венгерский премьер всегда искал компромиссов, иначе мы бы ничего не добились», — заверила Меркель.

На таком подходе, по ее словам, зиждется весь Европейский Союз, который «работает только в том случае, если все согласны», даже имея «разные мнения по вопросам равенства и многообразия».