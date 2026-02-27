Генпрокуратура России подала иск в Дорогомиловский районный суд Москвы с требованием изъять в доход государства имущество бывшего замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова на общую сумму 533,6 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

РИА Новости пишет, что иск зарегистрирован 24 февраля, дата рассмотрения пока не назначена. Помимо Исмаилова, в деле фигурируют еще четыре ответчика.

По словам собеседника ТАСС, следствие установило, что в 2010—2022 годах Исмаилов задекларировал доход в 19,6 млн рублей, включая зарплату, пенсию участника боевых действий, детские пособия и проценты по вкладам. Доход его супруги за тот же период составил 3,3 млн рублей.

При этом реальная стоимость имущества — 533 674 459 рублей, что «многократно превышает сумму его дохода» за эти годы, отмечается в статье.

В ходе обысков в квартире Исмаилова в Махачкале были изъяты серебряная посуда (два чайных сервиза), водочный набор, четыре серебряных кувшина, конфетница, два подноса и 30 рюмок, восемь дорогостоящих наручных часов марок Cartier, Omega и TAG Heuer стоимостью от 51 тыс. до 1 млн рублей, драгоценные украшения и 516 тыс. рублей наличными. Общая стоимость изъятого в квартире имущества оценена в 8,4 млн рублей.

Кроме того, проверка установила, что Исмаилов является фактическим владельцем восьми земельных участков, пяти зданий в Дербенте и Махачкале, квартиры в Москве и шести иномарок. Все это имущество было оформлено на четырех аффилированных лиц, которые стали соответчиками по иску.

Рыночная стоимость недвижимости на момент приобретения составляла 524 млн рублей, автомобилей — 15 млн рублей. Трое из соответчиков признали, что оформили на себя земельные участки и дома в Дербенте лишь номинально, однако остальное имущество считают своим.

Прокуратура с этим не согласна: по ее данным, совокупный доход этих людей за всю трудовую деятельность не позволял им приобрести указанное имущество.

Изначально иск должен был рассматриваться в Дербентском городском суде, однако Верховный суд удовлетворил ходатайство об изменении подсудности и направил дело в Москву.

Исмаилов был задержан осенью 2023 года. Уголовное дело против него начало рассматриваться в Перовском суде Москвы осенью 2025 года, писал «Коммерсантъ». Помимо него, на скамье подсудимых оказались его бывший заместитель — замначальника следственного управления МВД Дагестана Далгат Абдулгапуров, несколько следователей и два бизнесмена.

По версии Главного следственного управления СКР, системную коррупционную схему Исмаилов и Абдулгапуров выстроили еще в октябре 2020 года: они брали деньги за прекращение уголовных дел, переквалификацию обвинений на менее тяжкие статьи или «общее покровительство».

Первым эпизодом стало дело с махачкалинским застройщиком, которого вынудили передать фигурантам дела пять квартир и 14 млн рублей, сообщала газета. Взятки силовики брали и от участников схем с хищением маткапитала, считают в СКР.

«Так, в 2022 году мошенники, причастные к хищениям порядка 30 млн рублей, “откатили” им несколько миллионов за непривлечение к уголовной ответственности», — говорится в материале.

Отдельно следствие вменяет Исмаилову передачу предпринимателю Фролову 100 млн рублей для закупки оборудования для майнинга криптовалюты: когда Фролов деньги не вернул, против него возбудили дело за мошенничество в особо крупном размере, что следствие квалифицировало как превышение и злоупотребление должностными полномочиями.

Исмаилов, находящийся под стражей с 8 ноября 2023 года, вину не признает и называет уголовное преследование «местью и оговором со стороны недобросовестных предпринимателей».

«Моя роль [в преступлениях] и мои реальные действия превращены в домыслы, которые опровергаются материалами дела. <…> А во время некоторых эпизодов получения взяток я вообще был в отпусках и не мог повлиять на процесс принятия решений», — цитирует его «Ъ».

Остальные фигуранты признали вину полностью или частично. Бывшему замминистру, которого следствие считает организатором коррупционной группы, грозит до 15 лет строгого режима, штраф до 500 млн рублей и конфискация активов.