Рак простаты — один из самых распространенных видов опухолей у мужчин. И один из самых окруженных мифами. Одни боятся и откладывают визит к врачу, другие — полагаются на народные советы. Разбираем, что из обсуждаемого правда, а что нет.

Миф 1: «Если нет симптомов — значит, всё в порядке»

Факт: На ранних стадиях рак простаты часто протекает бессимптомно. Именно поэтому мужчины 45+ (а при семейной истории — даже раньше) должны проходить регулярные осмотры, включая ПСА-тест по рекомендации врача.

Миф 2: «Здоровый образ жизни полностью защищает от рака»

Факт: Физическая активность, питание и отказ от вредных привычек действительно снижают риск. Но не исключают его полностью — важны также возраст, наследственность, гормональные факторы.

Миф 3: «Добавки с цинком и селеном предотвращают рак простаты»

Факт: Исследования показывают, что избыточный прием таких добавок может быть даже вреден. Не стоит пить витамины «на всякий случай» без показаний и консультации.

Миф 4: «Если в семье не было рака — волноваться не о чем»

Факт: Наследственность — только один из факторов. Рак простаты может развиться и у мужчин без семейной истории. Но если в семье он был — риск выше, и обследования стоит начинать раньше.

Миф 5: «ПСА-тест всегда точно показывает рак»

Факт: ПСА — не тест «на рак», а маркер, который может быть повышен и при других состояниях (воспалении, увеличении простаты). Поэтому его интерпретирует врач, и может потребоваться повторный анализ или биопсия.

Миф 6: «Лечение обязательно ведет к импотенции»

Факт: Современные методы позволяют минимизировать побочные эффекты. Вопрос — в стадии заболевания, типе вмешательства и квалификации врачей.

Важно

Все приведенные сведения — общая информация, не заменяющая консультацию специалиста. Обсуждайте любые обследования и изменения образа жизни с врачом, особенно если есть факторы риска.