Наказывать кого-либо может только государство, ни у кого другого, включая РПЦ, такой функции нет. Так в беседе с RTVI депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал призыв настоятеля храма Богородицы игумении горы Афонской, протоиерея Кирилла Иванова ввести в России практику публичных телесных наказаний за непристойные фото куличей.

Ранее священник высказался о двух резонансных случаях, которые произошли на этой неделе: две блогерши разместили в сети фото и видео с куличами, которые верующие сочли оскорбительными. Иванов предложил «сдирать штаны» с таких девушек и пороть их по «голой заднице» розгами прилюдно, запрещать им вести каналы и страницы в соцсетях, а также вводить за такие поступки уголовную ответственность.

Милонов в беседе с RTVI подчеркнул, что в данном случае речь идет о личной позиции священника, но не РПЦ.

«Я таких предложений от представителей Русской православной церкви не слышал. Если кто-то что-то, извините меня, сказал неудачно, то это ни в коем случае не позиция Церкви, от нее такого вы никогда в жизни не слышали. Подобного рода заявления противоречат самому духу Церкви», — сказал он.

При этом критиковать позицию священника депутат не стал.

«Все мы, как обычные люди, имеем некие слабости, может быть, иногда несдержанность или неловкость некую. Я про себя это говорю в первую очередь. Кто-то допускает разово, кто-то по жизни без мозгов, типа [блогера Виктории] Бони. Давайте просто пропустим мимо, потому что это вообще никак не коррелирует ни с какими церковными традициями и убеждениями», — добавил он.

На вопрос о том, как следует наказывать девушек за подобные поступки, Милонов ответил, что Церковь к этому не имеет никакого отношения.

«Церковь не наказывает. Церковь милует, прощает. В Священном Писании Спаситель сказал, показав монету: “Богу — Богово, кесарю — кесарево”. Если девушка нарушает светские законы, которые охраняют, в том числе и конституционное право на свободу вероисповедания, <…> то это значит, что государство берет на себя функцию кого-то наказывать тем или другим способом. Только у государства есть карательная функция, которую мы ему делегировали. Ни у кого другого карательной функции нет», — подчеркнул депутат.

По его словам, максимум, что церковь может сделать с тем, кто не прислушивается к ее голосу, — перестать считать такого человека своим членом и ждать с его стороны «глубокого раскаяния».

«Но розгами пороть Церковь никого никогда не собирается. Иногда мне, знаете, как хочется иногда что-нибудь такое сделать? Но не могу, сдерживаюсь. Я вон даже трансгендеров* не бью. Просто в полицию их [передаю], потому что полиция должна их забирать. Потому что по закону нужно действовать с чистыми руками», — заключил Милонов.

* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России