Телеведущая и блогерша Виктория Боня раскритиковала депутата Госдумы Виталия Милонова после его предложения запретить продажу россиянам зарубежных туристических путевок, а также обвинила его в «разжигании ненависти к женщинам». Сам Милонов в беседе с RTVI отверг обвинения в женоненавистничестве, отметив, что его беспокоит судьба россиян в связи с военными действиями между США, Ираном и Израилем.

20 марта Милонов в эфире НТВ заявил, что следует запретить россиянам летать за рубеж на время отпуска. Он отметил, что в России полно красивых мест и отелей, способных принять всех желающих, а туркомпании, по его мнению, «так пропагандируют “быдло” на all inclusive в Турции, который вообще запретить надо». После этого Боня призвала отменить Милонова, написав в соцсетях: «Что такие черти делают в Думе? Мне интересно, за долгие-долгие годы… Причем он давно уже сидит как депутат в Думе. Он хотя бы одно полезное дело сделал или нет?». По ее словам, Милонов разжигал ненависть к женщинам и якобы двух довел до инсульта: «Предлагаю отменить женоненавистника и не допускать подобных существ к Думе!».

«Боня-то, конечно, большой специалист в вопросах женоненавистничества. Пока идет война на Ближнем Востоке, я не рекомендую семьям, особенно семьям с детьми, посещать [этот] регион. Да, это моя позиция, потому что небезопасно. <…> Хотя я понимаю, что для Бони, которая любит похвастаться непонятно откуда взявшимися богатствами, конечно, запрет посещать Эмираты для нее это просто какой-то кошмар», — прокомментировал Милонов RTVI высказывания Бони.

При этом Милонов уточнил, что лично Боне не запрещает ездить куда угодно — это, по его словам, «личные проблемы».

«Понятно, что людям нравится отдыхать в теплых краях. Мы видели, что происходило в Эмиратах, когда люди оказались заперты в кошмаре. Пока не закончилась война, считаю, что надо прислушаться к мнению МИД, Ростуризма и специалистов в области туриндустрии, что туда ездить нельзя», — добавил парламентарий.

Претензии к самой Боне у депутата иного рода.

«Знаете, мне мнение Бони совершенно не интересно. Мне куда интереснее демонстрация ее несметных богатств. Она вроде бы не ученый, не художник, не профессор, чем-то креативным не запомнилась — в смысле гениальным в бизнесе. А вот демонстрация ее богатств у меня лично вызывает некую оторопь», — заявил Милонов.

По его словам, подобное поведение формирует «неправильные ориентиры»: одни люди работают, чтобы что-то получить, а Боня «хвастается, что ей кто-то что-то подарил или каким-то образом она может курсировать на каких-то люксовых автомобилях».

«Поэтому понятное дело, что у меня есть к ней ряд претензий. Надеюсь, что эти претензии либо утвердятся, либо, предположим, что я окажусь неправ и она покажет, что действительно известный инвестор, предприниматель и все, что она показывает в соцсетях, действительно заработано честным трудом и в налоговой декларации все отображено», — добавил он.

Конфликт между Милоновым и Боней продолжается уже много лет.

В сентябре 2014 года депутат требовал не допустить ее к ведению детского музыкального конкурса «Kinder МУЗ Awards», назвав «порнодивой» с «позорной и порочной репутацией».

В июне 2020 года, когда Боня назвала получателей МРОТ «криворукими алкоголиками», Милонов в разговоре с РЕН ТВ прокомментировал это так: «Ученые еще не научили силиконовые импланты думать. Что касается мозга, то эта часть организма у нее отсутствует».

В октябре 2025 года депутат обвинил Боню в пропаганде наркотиков через ретриты с запрещенными веществами и пообещал добиться ее уголовного преследования. «Конечно, таких тварей, которые спаивают или губят наших граждан, нужно не просто наказывать, а упечь за решетку», — заявил тогда Милонов.