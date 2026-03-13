Минюст России 13 марта обновил реестр иностранных агентов, внеся в него профессора Новой школы в Нью-Йорке Нину Хрущеву* — правнучку первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

Иноагентами также объявлены журналист Сергей Резник*, публицист Вадим Штепа*, профессор Парижской школы экономики Екатерина Журавская* и активист Алексей Нестеренко*.

Кроме того, Минюст исключил из реестра благотворительный фонд «Нужна помощь»* в связи с его ликвидацией.

Нина Хрущева* родилась в 1963 году в Москве, окончила филологический факультет МГУ. В начале 90-х она уехала в США и с тех пор живет там. Хрущева неоднократно критиковала власти России и проводимую ими политику, осудила присоединение Крыма и проведение военной операции на Украине.

В интервью Катерине Гордеевой*, опубликованном в феврале, Хрущева* назвала «менеджерским» решение президиума Верховного Совета СССР передать Крым Украинской ССР, а также выразила мнение, что это был повод «привязать» Украину к России.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Хрущева* высказалась «в духе предателей России».

Ростовский журналист Сергей Резник*, публиковавший антикоррупционные расследования, в 2013 году получил полтора года колонии по делу об оскорблении представителя власти, коммерческом подкупе и ложном доносе, позже срок был увеличен до трех лет.

После отбывания наказания Резник* уехал из России, в 2021 году его объявили в розыск по статье об оправдании нацизма. Летом 2022-го УФСБ по Ростовской области возбудило в отношении журналиста дело о публичном распространении фейков про российскую армию. Позже Резника* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

11 марта Ростовский областной суд заочно приговорил Резника* к 10 годам колонии по обвинениям в призывах к экстремизму, дискредитации российской армии, вымогательстве и реабилитации нацизма.

Публицист Вадим Штепа* с конца 2015 года живет за пределами России. В 2024 году суд в Петрозаводске оштрафовал его на 5 тыс. рублей по протоколу об участии в деятельности нежелательной организации. В 2025-м его внесли в реестр террористов и экстремистов. В мае того же года Штепа* рассказал, что в России против него возбуждено уголовное дело об организации террористического сообщества.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов