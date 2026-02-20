Министерство юстиции России 20 февраля расширило реестр иностранных агентов. В список внесли четыре физлица и одну организацию, указано на сайте ведомства.

В список внесли:

политолога Александра Кынева,

журналиста Владимира Севриновского,

журналиста Аурена Хабичева,

политика, бывшего главу поселка Куровской в Калужской области Алексея Черемушкина,

организацию Европейский молодежный форум (European Youth Forum).

Согласно сообщению Минюста, Кынев распространял недостоверную информацию о решениях и политике органов публичной власти, а также об избирательной системе России. Кроме того, политолог распространял материалы иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными на территории страны, и сотрудничал с ними.

Севриновский, Хабичев и Черемушкин, по данным ведомства, также распространяли материалы иноагентов и нежелательных организаций, а также выступили против проведения спецоперации. Отмечается, что Хабичев призывал к нарушению территориальной целостности России.

Неправительственная организация (НПО) «Европейский молодежный форум» делилась фейковой информацией об органах публичной власти России и публиковала недостоверные сведения о Вооруженных силах страны, чтобы сформировать их негативный образ. Минюст уточняет, что организация пропагандировала ЛГБТ-отношения*.

Минюст обновляет реестр иностранных агентов, как правило, раз в неделю. 13 февраля список пополнили правозащитный проект «Открытое пространство»**, издание о российских спецслужбах Agentura.ru**, чувашский активист Михаил Орешников**, журналистки Мария Лацинская**, Галина Сидорова** и Марина Охримовская**.

В российском законодательстве статус «иностранного агента» появился в 2012 году. В реестр могут попасть лица или организации, получающие материальную поддержку из-за границы. В 2022 году Госдума расширила критерии признания иноагентом — с того момента основанием для включения в список считается «иностранное влияние».

В 2025 году президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает меры против иноагентов. Если раньше уголовное дело о несоблюдении обязательств иностранного агента могли возбудить после двух правонарушений по ст. 19.34 КоАП в течение одного года, то теперь уголовная ответственность может наступить сразу после первого административного протокола.

Тему иноагентов затронул на встрече с главой государства на заседании Совета по правам человека (СПЧ) режиссер Александр Сокуров. Он заявил, что в России не умеют «обращаться со сложными людьми» и избегают политических дискуссий с молодежью. Сокуров упомянул и запрет одной из своих картин без объяснения причин.

Путин согласился с доводами режиссера, отметив, что не нужно «размахивать мечом направо и налево» при применении закона об иноагентах. Президент призвал «не сходить с ума» и подчеркнул, что процедура должна проходить без нарушений.

* «Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено

** Внесены Минюстом в реестр иноагентов