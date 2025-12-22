В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи произошла смена руководства. Новым директором центра назначен академик Российской академии наук Денис Логунов, который ранее занимал пост заместителя директора по научной работе. Об этом решении сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко.

По его словам, прежний руководитель центра, Александр Гинцбург, возглавлявший учреждение почти три десятилетия, продолжит работу в качестве его научного руководителя.

В Минздраве также отметили, что во время визита в центр Мурашко выразил благодарность академику Гинцбургу за многолетний выдающийся вклад в развитие российской медицинской науки и защиту страны от инфекционных угроз.

«Я бы хотел сказать слова благодарности Александру Леонидовичу Гинцбургу, поскольку он на протяжении десятков лет являясь руководителем центра, действительно совершил, на мой взгляд, большой рывок в области эпидемиологии, микробиологии, вопросов защиты государства от инфекционных заболеваний. Благодаря центру мы стали первой в мире страной с вакциной для профилактики коронавирусной инфекции, которую поставили более, чем в 70 стран мира», — сказал министр.

Новому руководителю центра имени Гамалеи 47 лет. В 2016 году он стал членом-корреспондентом РАН, а в 2022-м был избран академиком РАН. Область научных интересов Дениса Логунова — разработка рекомбинантных вирусных вакцин и генотерапевтических средств. Среди ключевых достижений под его руководством — создание и регистрация лекарственных препаратов «ГамЭвак» и «ГамЭвак-Комби» для борьбы с лихорадкой Эбола.

Александр Гинцбург пришел в центр в 1982 году на позицию старшего научного сотрудника и прошел путь до директора, которым стал в 1997 году. Сегодня он является общепризнанным авторитетом в области молекулярной биологии и генетики патогенных микроорганизмов. Под его руководством НИЦ им. Гамалеи реализовал ряд масштабных проектов, включая разработку всемирно известной вакцины от коронавируса «Спутник V».