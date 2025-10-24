В парламенте Якутии (Ил Тумэн) в ходе обсуждения законопроекта о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности многодетный депутат Василий Николаев задал вопрос, касающийся частных случаев. Трансляция заседания велась на странице парламента в Rutube.

Он сообщил, что в его семье недавно родился пятый ребенок, и поинтересовался, будет ли наложен штраф, если он посоветует супруге воздержаться от шестых родов. Вопрос был адресован одному из авторов инициативы, депутату Ивану Луцкану.

«Если жена решит в шестой раз забеременеть, потом я скажу, что, ну, может, не надо. Штраф будет, да?» — уточнил Николаев.

Луцкан в ответ подтвердил, что такая ситуация может подпадать под действие будущего закона, и отметил, что решение о рождении ребенка пара должна принимать самостоятельно.

«Вы же сами сказали, что жена запланировала беременность. Но в этом процессе, как мы понимаем, участвуют двое. Ну вот, вам и надо принимать решение самостоятельно», — сказал автор законопроекта.

При этом он пошутил, что лекция о контрацепции в рамках парламентских слушаний неуместна, поэтому он не будет ее читать. Его ответ сопровождался смехом присутствующих в зале.

Парламентарий уточнил, что законопроект не запрещает саму процедуру искусственного прерывания беременности, а направлен против склонения к ней, в том числе путем подкупа, угроз или пропаганды. При этом информирование женщин о возможности такой медицинской процедуры нарушением считаться не будет.

Луцкан также добавил, что размер штрафа за это правонарушение для граждан, вероятно, не превысит 5 тысяч рублей, однако окончательная сумма будет утверждена после принятия документа.

Обосновывая необходимость законопроекта, Луцкан привел данные по итогам 2024 года: в республике было зарегистрировано 4709 случаев искусственного прерывания беременности при 10 778 родах. Согласно анонимному анкетированию, более 40% женщин, прервавших беременность, подвергались давлению с целью склонить их к этому решению.