В Елизаветинском бору Курганской области пятеро неизвестных мужчин разгромили глэмпинг — люксовый вид кемпинга и избили охранника, сообщает «Инфо24».

Нападавшие разбили окна в помещении, где сидел охранник, кидали туда тяжелые предметы, в том числе бревна, пытаясь выманить мужчину на улицу.

Сын владелицы глэмпинга «Погнали в лес» Валентин рассказал, что сотрудник сильно пострадал, однако не раскрыл подробностей о его состоянии. Администрация базы отдыха уже написала заявление в полицию. Предположительно задержаны четверо подозреваемых.

По словам Валентина, компания неизвестных приехала к территории базы отдыха на «Ягуаре» без автомобильных номеров в ночь на 24 ноября. Все, кроме водителя, были пьяными.

Они начали громить сторожевой домик, закидывали туда длинные доски, выбивали окна, распылили огнетушитель и сломали забор. Сам охранник тоже пострадал — неизвестные, как говорит Валентин, порезали ему руку и задели артерию. Представитель базы отдыха отметил, что мотивы злоумышленников пока не ясны, предварительный ущерб он оценивает в 500 тыс. рублей.

После инцидента Валентин обратился в правоохранительные органы и передал им фото- и видеоматериалы. После обращения в полицию Валентину позвонили с неизвестного номера, представились «смотрящими» и предложили урегулировать ситуацию.

«Говорили — давайте решим все тихо, мирно. Я сказал, что не собираюсь так делать, все будет по закону. Мне ответили: “Молись”», — рассказал Валентин изданию 45.ru.

Он добавил, что в скором времени напишет обращение в областной отдел культуры и к губернатору Курганской области. В межмуниципальном отделе МВД «Юргамышский» сообщили URA.ru, что по факту инцидента проводится проверка.

«В небольших населенных пунктах все друг друга знают, и иногда создается ощущение, что некоторые ситуации могут быть связаны с неформальными отношениями. На данный момент мы не утверждаем ничего, но хотим, чтобы проверка была максимально объективной. Особенно учитывая, что выезд полиции занял около часа при угрозе жизни человеку», — говорится в публикации глэмпинга в «Вконтакте».

По данным телеграм-канала «Курганистан», после погрома на базе отдыха задержаны четверо человек. Информацию о задержании публикует и канал 112.

