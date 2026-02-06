19-летний молодой человек открыл стрельбу из окна квартиры на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде и ранил прохожего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области. Стрелявшего поместили под домашний арест, возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК).

Пострадавший обратился за медицинской помощью и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Позднее сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы полиции установили квартиру, из которой стреляли в прохожего.

Установлено, что стрельбу вел 19-летний местный житель. При обыске в его квартире правоохранители нашли и изъяли похожий на пневматический пистолет предмет. Оружие отправили на баллистическую экспертизу.

В МВД сообщили о возбуждении уголовного дела о хулиганстве (ст. 213 УК), которое предусматривает до восьми лет лишения свободы. Сергиево-Посадский городской суд поместил стрелявшего под домашний арест.

В конце января полиция Санкт-Петербурга задержала 16-летнего подростка, который стрелял из пневматического оружия по прохожим у торгового центра «Академ Парк». Одним выстрелом он попал в 22-летнюю девушку, которая проходила мимо. Пострадавшая получила ушибленную рану щеки.

Полиции удалось по камерам наблюдения вычислить группу подростков, среди которых был и стрелявший. Он назвал произошедшее случайностью и утверждал, что не хотел причинить никому вреда.

СК Петербурга возбудил уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК). Подростка поместили под домашний арест на два месяца.