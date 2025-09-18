Россия и Украина осуществили первый за последний месяц обмен телами погибших военнослужащих. Как сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, украинской стороне были переданы останки 1000 человек, российской — 24.

Соответствующую информацию подтвердил и украинский Координационный штаб по вопросам военнопленных, добавив, что в ближайшее время начнется процесс опознания полученных тел.

Предыдущий обмен телами погибших состоялся 19 августа. По данным главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского, тогда Украина получила останки 1000 военнослужащих, а Россия — 19.

Договоренности о таких процедурах были достигнуты в Стамбуле в начале лета. Уже к середине июня Украине передали останки более 6000 погибших.

Параллельно стороны обменивались военнопленными и тяжелоранеными. 23 июля было достигнуто соглашение о взаимной передаче не менее 1200 человек с каждой стороны.

В августе при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов между Россией и Украиной был осуществлен взаимный обмен военнопленными по формуле «146 на 146». Кроме того, Москве удалось вернуть восьмерых жителей Курской области, находившихся в удержании на территории Сумской области с февраля.

Мединский, комментируя обмен, заявил, что киевская сторона вновь практиковала выборочный отбор пленных, а также указал на то, что обменный фонд Украины практически исчерпан.

Днем ранее, 17 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал паузу в осуществлении обменов военнопленными и передачи останков с украинской стороной. При этом он допустил, что контакты по этим вопросам могут возобновиться.