Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен телами погибших бойцов: Москва передала Киеву 1000 тел украинских военнослужащих, получив взамен 19 тел своих солдат. Об этом сообщил помощник российского президента Владимир Мединский в своем телеграм-канале. Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтверждает эту информацию.

Как уточняет издание “Страна”, обмен был осуществлен в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе стамбульских переговоров между делегациями России и Украины. Он проходил в несколько этапов в формате «6000 на 6000». 23 июля Мединский заявлял, что Москва передала Киеву более 7 тысяч тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

14 августа стало известно, что стороны произвели очередной обмен пленными: 84 российских военнослужащих вернулись домой, в обмен на такое же количество украинских солдат.

Минобороны России отмечало, что на тот момент российские военные находились в Беларуси, получая там психологическую и медицинскую поддержку. В скором времени их планировали отправить в Россию, где в ведомственных госпиталях бойцам будет оказана необходимая медицинская помощь и организована реабилитация.

Ранее Мединский информировал о том, что в ходе третьего раунда стамбульских переговоров стороны достигли договоренности об обмене как минимум 1200 военнопленными с каждой стороны. Кроме того, Россией было предложено передать при посредничестве Красного Креста Украине для захоронения три тысячи тел погибших военнослужащих.

Позднее Мединский констатировал, что украинская сторона отказалась принять около тысячи своих солдат. По словам помощника российского президента, именно это обстоятельство стало основной причиной затруднений при проведении второго этапа обмена.