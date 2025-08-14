Москва и Киев произвели обмен пленными: 84 российских военнослужащих вернулись домой, в обмен на такое же количество украинских военных. Об этом сообщило Минобороны России.

Сейчас российские военные находятся в Беларуси, где им предоставляют психологическую и медицинскую помощь. В скором времени освобожденные из плена бойцы отправятся в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в госпиталях Минобороны.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — уточнили в оборонном ведомстве.

В ходе второго раунда переговоров в Стамбуле Россия и Украина договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». С 9 июня стороны провели несколько этапов обмена, однако точное количество переданных людей ни разу не раскрывалось. Исполнение этих договоренностей Москва и Киев завершили в июле.

Кроме того, в рамках соглашения были обменяны молодые военнослужащие до 25 лет, тяжелораненые и тяжелобольные, а также тела погибших. В июне Россия передала Украине останки более 6 тысяч человек.

В рамках третьего раунда переговоров в Стамбуле 23 июля Россия и Украина согласовали расширенный формат обменов по формуле «1200 на 1200», включающий как военных, так и гражданских. Российская делегация дополнительно предложила передать Украине останки еще 3000 погибших украинских военнослужащих.

Как сообщил 6 августа помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, Киев отказался забрать 1000 своих военнопленных в соответствии со стамбульскими договоренностями. Это, по его словам, осложнило проведение второго этапа обмена и заблокировало начало третьего.