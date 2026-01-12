Житель Москвы приговорен к трем с половиной годам лишения свободы за заказ из Барселоны 250 таблеток «Ксанакс», упакованных в коробку из-под конструктора Lego. Мужчина отделался условным сроком в том числе благодаря благотворительной помощи СВО, сказано в материалах суда, с которыми ознакомился RTVI.

Приговор в отношении россиянина Александра Гарана вынес Щербинский суд Москвы. Мужчина был признан виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза психотропных веществ (ст. 229.1 УК РФ).

Как следует из материалов суда, летом 2025 года Гаран узнал от знакомой, что через мессенджер Telegram можно купить таблетки «Ксанакс», в составе которых содержится психотропное вещество алпразолам. В терапии он используется при паническом расстройстве для купирования панических атак. Однако некоторые используют его не по назначению, в качестве вещества, изменяющего сознание и вызывающего эйфорию, а затем зависимость. В России оборот алпразолама ограничен, и препарат отпускается только по специальному рецепту.

По словам самого Гарана, он заказал данное вещество, так как ему часто приходится работать по ночам, его «организм не может перестроится», и, как следствие, его мучает бессонница, «а данный препарат ему помогает».

Через мессенджер мужчина заказал «Ксанакс» в Испании. Отправителем выступил некий Оливер Свенсон из Валенсии. Сама посылка была отправлена из Барселоны. Информацию об этом получили российские оперативники. Они выставили наблюдение, и после того, как Гаран забрал посылку на почте в Москве, мужчина был задержан. Посылка состояла из нескольких упаковок. В одной был мармелад, во второй печенье, а в третьей, замаскированной под конструктор Lego, — и соответственно, скрытой от таможни, —полицейские обнаружили 250 таблеток «Ксанакса».

«Общая расчетная масса алпразолама (в чистом виде) в таблетках и фрагментах таблеток составила 0,3760 г», — говорится в экспертизе.

В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Ему был назначен условный срок. В качестве смягчающего обстоятельства суд учел в том числе «оказание благотворительной помощи и помощи СВО», следует из приговора.