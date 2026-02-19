В Москве 19 февраля ожидается сильнейший снегопад. Департамент транспорта призвал жителей и гостей столицы быть внимательными и по возможности не садиться за руль. Подробнее о погоде — в материале RTVI.

Прогнозы синоптиков

Как сообщили в Гидрометцентре, в течение суток 19 февраля прогнозируются сильный снег, метель, гололедица и снежные заносы на дорогах. Возможны порывы ветра восточного направления до 17 м/с.

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», осадки прекратятся примерно к 05:00 утра. Днем в столице ожидается около -8 градусов (по ощущениям — до -12), ночью температура опустится до -9.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил, что такие «полчища снеговых туч» обусловлены влиянием балканского циклона. По его словам, влажность воздуха достигает 87%, а атмосферное давление быстро снижается до 744,7 мм рт. ст. Синоптик подчеркнул, что зима «поработает на славу», и за сутки может выпасть от 23 до 28 мм осадков.

«Это будет самый сильный снегопад этой зимы! Будет побит суточный рекорд осадков 56-летней давности», — отметил он.

Эксперт добавил, что сильные морозы в этом сезоне уже не ожидаются, а вскоре «показания барометров рухнут до 738 мм рт. ст». По его словам, снег станет слабее к утру пятницы и продлится ориентировочно до 09:00 субботы, после чего осадки прекратятся и ситуация нормализуется.

Обстановка на дорогах

В Дептрансе предупредили, что на дорогах «будет тяжело»: в центре возможны перекрытия, а уровень загруженности способен достигнуть девяти баллов.

«Если машина необходима, планируйте маршрут заранее и с запасом времени, избегайте основных часов разъездов», — говорится в сообщении.

В иных случаях Дептранс рекомендует выбрать метро.

В столичной Госавтоинспекции также рекомендовали водителям отказаться от личного транспорта в пользу метро «в целях экономии времени». В ведомстве уточнили, что сотрудники ГАИ ориентированы на всестороннюю помощь участникам движения для стабилизации дорожной обстановки и контроля состояния проезжей части.

Работа аэропортов

В Минтрансе из-за аномального снегопада допустили отмену рейсов и изменения в расписании как на прилет, так и на вылет. Там подчеркнули, что безопасность остается безусловным приоритетом, а аэропортовые службы готовы работать в усиленном режиме.

«С учетом опыта работы в январе, приняты решения об ограничении взлетно-посадочных операций в аэропорту Шереметьево — это скажется на расписании базовой авиакомпании “Аэрофлот”», — говорится в сообщении.

Пассажирам посоветовали отслеживать обновления, рассмотреть альтернативные способы передвижения и заранее оценить целесообразность сдачи багажа, поскольку снег может затруднить работу аэродромных служб и привести к задержкам при его обработке и выдаче.

В ведомстве разъяснили, что требуется расчистка взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек, обработка самолетов против обледенения, а также своевременная доставка багажа от воздушных судов в терминалы. Для этих задач привлекут дополнительный персонал. Кроме того, в авиагавань направят представителей Росавиации и Ространснадзора для координации действий и контроля соблюдения прав пассажиров.

Shot пишет, что в аэропортах Москвы отменено и задержано около 140 рейсов. Наибольшее число переносов и отмен зафиксировано в Шереметьево. Там задержаны 18 вылетов и 15 прилетов. Полностью отменены 53 рейса, в том числе в Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Уфу и другие направления. Во Внуково с опозданием ожидаются 13 прибывающих самолетов и 17 отправляющихся, среди них рейсы в Дубай, Анкару, Стамбул, Фергану, Сочи и другие города.