Мужчина с ножом ворвался в детский сад в городе Бугуруслане Оренбургской области, его смогла остановить воспитательница. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Дмитрий Дьяченко.

«В дошкольное учреждение, сломав дверь, пробрался мужчина с ножом. Сразу же была активирована тревожная кнопка, но первой на пути преступника встретила воспитатель детского сада — Лия Наильевна Галеева», — говорится в сообщении.

По словам главы Бугуруслана, женщина удерживала нарушителя до приезда экстренных служб, благодаря чему «удалось избежать трагедии».

Как уточняет «Оренбург онлайн», Лия Галеева работает в МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 1». Охраны в учреждении нет, отмечает «Урал56.ру».

Задержанный — 25-летний местный житель, рассказали в полиции Оренбургской области. По предварительным данным, он вырвал запасную дверь детсада и угрожал ножом сотрудникам. Воспитателям удалось его обезвредить, поместить в подвал и нажать тревожную кнопку.

Дети в результате нападения не пострадали. Воспитательница получила телесные повреждения, ей оказали медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. По данным СК, нападавший был пьян.

Мужчина вел себя неадекватно и «чего-то боялся», пишет «Подъем» со ссылкой на управление образования Бугуруслана. «Лия Наильевна Галеева остановила его, уговаривала его: давайте, я вас закрою, он боялся чего-то», — рассказали в ведомстве. Там не исключили, что мужчина находился под воздействием наркотиков. Воспитательницу могут представить к награде.

Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК). Прокуратура Оренбургской области начала проверку по факту инцидента, на месте находится межрайонный прокурор Марсель Гумеров.

Ситуацию взял на личный контроль губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, сообщила пресс-служба правительства региона.