В Московской области 38-летнему мужчине предъявили обвинение в трех убийствах, в том числе малолетней, совершенных в 2010 и 2023 годах, а также в мошенничестве с недвижимостью потерпевших. Об этом сообщили в следственных органах ГСУ СК России по региону.

По данным следствия, 25 мая 2011 года житель Воскресенска во время рыбалки обнаружил в озере тело женщины в чемодане, к которому был привязан груз. Погибшая и ее малолетняя дочь числились пропавшими без вести с декабря 2010 года. Тогда преступление раскрыть не удалось, однако следствие по делу продолжалось. В марте 2024 года в Ногинске при раскопках на участке в садоводческом товариществе было найдено тело мужчины, пропавшего в ноябре 2023 года.

Следствие установило, что погибшие были жителями Москвы и незадолго до исчезновения оформили свои квартиры на ранее судимого за разбои и грабежи жителю столицы. Уголовные дела объединили в одно производство, а подозреваемого объявили в розыск. После второго убийства он выехал в США и долго не возвращался в Россию, чтобы не привлекать внимание следствия.

В июне 2025 года мужчину задержали при пересечении границы в аэропорту Внуково и доставили на допрос. Анализ сделок с недвижимостью позволил выявить еще одну потерпевшую: обвиняемый обманом завладел ее земельным участком в Подмосковье и квартирой в Москве, оформив имущество на своих родителей. Убийство женщины он, по версии следствия, совершить не успел, поскольку скрылся за границей.

Следственные действия продолжаются.