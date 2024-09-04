МВД России предлагает ввести уголовное наказание для так называемых дропперов — людей, передающих свои банковские карты другим лицам, которые используют их в преступных целях. Об этом пишут ТАСС и «Ведомости» со ссылкой на заместителя начальника следственного департамента МВД Данила Филиппова.

Как отмечает РБК, дроппером можно стать как осознанно, так и по незнанию (к примеру, в интернете есть «вакансии», предлагающие легкий заработок за предоставление номера банковской карты). Мошенники используют счета дропперов для вывода на них средств, похищенных у банковских клиентов.

Филиппов сообщил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), что пока рано «говорить о конкретном наказании» — оно будет зависеть «от градации» преступления.

«Саму передачу [карт или доступа к ним] мы предлагаем определить как преступление средней степени тяжести», — сказал замначальника следственного департамента МВД.

По его словам, при определенных обстоятельствах передача карт будет расцениваться как тяжкое преступление — в случае «деятельности в составе организованной группы или организованной преступной группы». МВД передало подготовленный законопроект в правительство, добавил Филиппов.

Он предупредил всех, кто когда-либо передавал свои банковские карты неизвестным лицам, «немедленно» эти карты отключить, чтобы они не функционировали. В противном случае в дальнейшем «будут проблемы».

Филиппов рассказал, что совместно с Банком России создана платформа FinCert — система информационного обмена, включающая как участников финансового рынка, так и правоохранительные органы. Если сведения о конкретном человеке попадают в эту базу, то он полностью отключается от дистанционных банковских операций (ДБО).

Российские банки с 25 июля обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных ЦБ о мошеннических операциях. Такие меры направлены в том числе на борьбу с дропперами. По данным ЦБ, в 2023 году мошенники похитили у клиентов банков 15,8 млрд рублей — на 11,5% больше, чем годом ранее.