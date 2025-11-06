Беларусь готова принять мигрантов из Украины и обеспечить им достойную жизнь. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе церемонии открытия обновленного моста через Припять, сообщает БелТА.

«Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам, в плане образования, здравоохранения», — сказал он.

Лукашенко также признался, что в преддверии своего рабочего визита в регионы он изначально отказался от идеи посетить Мозырский район на фоне проведения специальной военной операции.

«Как-то тут нам радоваться и президенту ехать… Ясно, что это прозвучит. Но, думаю, простят меня украинцы. Мы же соединяем берега в том числе и для них», — отметил он.

Глава государства также обратил внимание на то, что в настоящий момент многие украинцы уже трудоустроились в Беларуси, в частности — на территории Гомельской области. Лукашенко назвал граждан Украины «благом» для страны.

«Это очень трудолюбивые люди, понимающие нас, разговаривающие с нами на одном языке. Тем не менее, беда пришла в дом нашего соседа. Думаю, что устаканимся мы с этой проблемой», — добавил президент.

По информации Государственного пограничного комитета Беларуси, с января 2025 года на территорию республики въехали более 97 тысяч украинцев, пишет «Интерфакс». Наиболее популярными путями миграции стали маршруты через Польшу (более 76 тысяч человек), Литву (более 19 тысяч человек) и Латвию (более 1,9 тысяч человек). Также 58 человек попали в Беларусь напрямую через границу с Украиной.

В конце октября президент Беларуси также коснулся темы миграции в ходе третьей международной конференции по евразийской безопасности в Минске. В частности, Лукашенко выразил готовность к продолжению сотрудничества с западными странами в преодолении миграционного кризиса.

По его словам, прежняя модель работы давала возможность сторонам поддерживать контроль над ситуацией. Для достижения этой цели президент Беларуси призвал к достижению соглашений в формате глобальной сделки, согласившись обсуждать стратегию президента США Дональда Трампа как с Вашингтоном, так и с европейскими странами.

Лукашенко также выступил за создание общей конфигурации проверки мигрантов, увеличение противодействия по отношению к незаконным формированиям, занимающимся торговлей людьми, и повышение темпов депортации лиц, уличенных в нарушении законодательства.