Артист Виктор Логинов, известный широкой публике по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», прокомментировал слова своей четвертой жены, актрисы Марии Гуськовой. Она обвинила его в том, что чувствует себя с ним «в небезопасности» и «как на пороховой бочке», добавив, что подала на развод.

В 2020 году Гуськова стала четвертой супругой Логинова. Через год после свадьбы они говорили о планах расстаться, но в итоге сохранили брак. У актера четверо детей от прошлых браков.

«Я хочу сказать о том, что Мария Гуськова — психически нездоровый человек. И за подробностями вы можете обратиться к ней. И да, мы разводимся, конечно», — сказал RTVI Логинов.

Сама Гуськова в соцсетях записала обращение, в котором заявила, что «устала бегать по психологам, психотерапевтам, реабилитационным центрам», заявив, что подает на развод с Логиновым.

«Я устала критично сбрасывать вес. Сейчас я вешу около 38 килограммов. Я устала пить антидепрессанты, которые мне выписали в этом году, я устала чувствовать себя больной. Я устала бороться, я устала бежать за будущим, которого нет. Я устала биться за человека, который этого недостоин. Я развожусь! Я подала на развод!» — заявила артистка.

Также, по ее словам, в их отношениях имело место «рукоприкладство и все остальное». Гуськова добавила, что ради своего мужа «отказывалась от своих личных возможностей: от большинства кастингов, фотосессий, походов на кинофестивали и театральные фестивали»: «Потому что в моей семье они считались неприемлемыми, и, если я туда ногой шагну, я должна была непременно снять кольцо».

Сам актер, по ее словам, в это время «был на финансовом и моральном дне».

Артистка рассказала также, что не замечала, что «тонет по всем фронтам, а он развивался, хорошел, набирался сил и параллельно творит гадкие поступки».