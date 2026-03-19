Работа над художественным фильмом о лидере группы «Гражданская оборона» Егоре Летове, анонсированном в 2023 году «Студией 2К», была приостановлена после претензий и угроз судебным разбирательством со стороны родственников певца. Об этом рассказал RTVI основатель «Студии 2К» Николай Котанов.

«Мои коллеги приостановили работу над этим проектом, потому что им сообщили, что родственники Егора Летова закидывают их какими-то претензиями, что это незаконно, это нехорошо и так далее», — сказал он.

По его словам, в настоящий момент студия работает над другими проектами, однако готова вернуться к фильму о Летове, если авторы примут решение «бодаться и пойти на риски».

«В принципе, все — сценарий и так далее, какие-то такие моменты у нас есть. У нас есть и понимание, как это снимать», — пояснил Котанов.

По его мнению, то, что в России до сих пор нет кинопроекта о лидере «Гражданской обороны», напрямую связано с позицией родственников музыканта, которые «очень ревностно» относятся к подобным вопросам и «постоянно обламывают» аналогичные проекты.

Он напомнил, что в 2014 году был заблокирован документальный фильм о российской оппозиции «Срок» из-за того, что на видео попало исполнение песни «Все идет по плану» журналистом Олегом Кашиным*.

«Само это видео, некий документальный фильм про эти митинги, забанили на YouTube, потому что родственники подали какой-то иск по поводу авторского права», — отметил он.

Комментируя блокировку видеоролика с исполнением песни «Все идет по плану» на Болотной площади 6 мая 2013 года, брат лидера «Гражданской обороны», музыкант Сергей Летов в разговоре с «Лентой.ру» считал, что композиция не должна «звучать и тиражироваться в подобном «низкохудожественном, абсолютно немузыкальном» варианте, который он назвал «конкретным издевательством» над памятью автора. Бывший директор «Гражданской обороны» Сергей Попков называл исполнение, запечатленное на видео, «извращенным», «идиотским» и «непотребным». Он также отметил, что музыкальное агентство Music2Business дважды получило отказ на просьбу о предоставлении прав на использование этой песни в фильме, однако все равно выпустили видео, тем самым «нарушив договорные обязательства, нормы законодательства и морально-этические нормы».

Котанов также рассказал, что ему лично звонил с угрозами представитель наследников Летова.

«Это началось, когда мы собирали средства с помощью краудфандингового проекта для того, чтобы какой-то начальный этап произвести. Мы собирали средства на Boomstarter, и тут же они начали бомбить и Boomstarter, и нас: “Вы не должны этим заниматься, мы вас засудим, и все очень плохо у вас будет”», — резюмировал он.

О подготовке художественного фильма о Егоре Летове с рабочим названием «Егор Летов. Мы уйдем из зоопарка» от «Студии 2К» стало известно в апреле 2023 года.

В пресс-службе проекта заявили, что байопик охватит период с 1982 по 1991 год: жизнь певца в подмосковном Красково, его первые выступления, политические преследования, принудительное лечение в психиатрической больнице, смерть певицы Янки Дягилевой и другие события.

Отмечалось, что в работе над съемками принимают участие профессиональные журналисты, а при создании планируется использовать архивные кадры VHS. В рамках краудфандинга был заявлен сбор 10 млн рублей, необходимых для съемки и монтажа первых 10 минут фильма.

Вдова Егора Летова Наталья Чумакова, автор документального фильма «Здорово и вечно» о раннем этапе его творчества, неоднократно выступала против создания художественного фильма об исполнителе и выражала надежду, что такого проекта «не случится».

«Сложность в том, что сейчас живы почти все люди, которые были в жизни Егора. Они все это будут воспринимать на свой счет. Чаще всего такие вещи очень неприятны. Это очень сложная история. Чтобы ее осмыслить, нужно расстояние», — говорила она.

По словам Чумаковой, ей «не раз» предлагали сделать художественный проект о ее муже, в том числе в формате сериала, но этого не произошло: «Не думаю, что это хорошая идея».

«Как-то мне написали про коллектив, который объявил себя “официальной трибьют-группой” «Гражданской обороны», подготовил программу и собирался давать концерты. После того как я вмешалась, они заявили, что якобы хотели на вырученные деньги открыть в Санкт-Петербурге музей Летова. Но это же смешно. Такое я стараюсь пресекать», — добавила вдова музыканта.

* внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов