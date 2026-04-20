На фестивале CinemaCon в Лас-Вегасе Стивен Спилберг представил новый трейлер научно-фантастического фильма «День разоблачения» и получил награду America 250. Это первое посещение режиссером ежегодного фестиваля киноиндустрии.

Сюжет картины держится в секрете, но известно, что он связан с инопланетными гостями и правительственным заговором с целью скрыть их прибытие. «Мне было любопытно с самого детства, что происходит в ночном небе», — сказал Спилберг. Режиссер также сослался на доклад The New York Times 2017 года о секретной программе Пентагона по расследованию НЛО: «Мир стал более открытым к тому, что мы, вероятно, не одни». По его словам, уверенность в существовании разумной жизни только выросла за почти 50 лет между выходом «Близких контактов третьей степени» и «Дня разоблачения».

«Я верю, что этот фильм ответит на вопросы и заставит многих людей задать новые», — добавил режиссер.

В фильме снимаются Эмили Блант, Джош О’Коннор, Колин Ферт, Ив Хьюсон и Колман Доминго. Сценарий написал Дэвид Кепп, работавший над «Парком юрского периода».

Спилберг также призвал студии увеличить прокатный период, поблагодарив Universal за расширение окон с 17 до 45 дней. Премьера «Дня разоблачения» запланирована на 12 июня 2026 года.

В своей речи режиссер также предупредил, что киноиндустрия не должна полагаться только на ребуты и сиквелы:

«Если мы будем делать только известный брендовый контент, мы заглохнем. Нет ничего важнее, чем давать зрителю визуальные истории. Нам нужно больше оригинальных сюжетов».

По данным Film Stories, на апрель 2026 года в разработке находится не менее 126 сиквелов и ребутов. Среди них — «Мстители: Доктор Дум» и «Секретные войны», «Бэтмен 2», «Дюна: Мессия», «Шрек 5», «История игрушек 5», «Соник 4», «Человек-паук: За пределами вселенной», «Форсаж 11», «Пункт назначения 7», «Страшилки 2», «Крик 8», «Гладиатор 3», «Джон Уик 5», «Мальчишник 2», «Один дома 3» и «Сверхъестественное 2».