На берегу Финского залива в районе деревни Логи Кингисеппского района Ленинградской области обнаружено локальное скопление нефтепродуктов. Об этом 5 апреля сообщила глава комитета государственного эконадзора региона Рамила Агаева.

Она отметила, что мониторинг береговой линии был организован по поручению губернатора Александра Дрозденко.

«Сегодня утром специалистами комитета было обнаружено локальное скопление нефтепродуктов на береговой линии в районе деревни Логи Кингисеппского района. <…> В данный момент загрязнение локализовано, то есть прекращено его расширение, и оно не представляет угрозы для близлежащих территорий», — рассказала Агаева.

Глава комитета уточнила, что место, где было выявлено загрязнение, находится далеко от Сосновоборского городского округа. Агаева также рассказала, что Дрозденко распорядился выделить из резервного фонда деньги на ликвидацию загрязнения. Кроме того, добавила она, в ближайшее время планируется заключить договор со специализированной организацией, имеющей собственный флот, — для оперативного реагирования на возможные экологические угрозы в будущем.

1 апреля «Осторожно, новости» писали, что заметили нефтяное пятно на поверхности Финского залива. На пляже Липово в Сосновом бору нашли следы нефтепродуктов, а также погибшую птицу. По словам местных жителей, чье мнение приводилось в посте, загрязнение могло образоваться после пожара в порту Усть-Луга, который был вызван атакой БПЛА.

Специалисты экомилиции тогда провели два рейда и никаких следов нефтепродуктов не нашли, отмечал комитет эконадзора Ленобласти.

«По результатам очередного рейда признаков загрязнения нефтепродуктами не обнаружено. Вдоль береговой линии присутствуют разлагающиеся остатки водорослей темного цвета. Фрагментарно в песке обнаружены незначительные включения угля, по визуальным признакам образованные при сжигании древесины на побережье. В заводи Финского залива на поверхности акватории выявлено пятно пены площадью около одного квадратного метра, органолептические признаки которого указывают на биогенное происхождение, связанное с разложением органических веществ», — уточнила Агаева по итогам выезда.

Отобранные пробы воды направили в лабораторию, а публикации в соцсетях с «доказательствами» загрязнения ведомство назвало вероятной подделкой и пообещало передать информацию о распространении недостоверных сведений в компетентные органы.

Агаева подчеркнула, что комитет придерживается принципа максимальной информационной открытости и будет публиковать данные по мере их поступления.