Астрономы впервые разглядели на другой звезде мощнейший выброс плазмы, аналогичный тем, что вызывают магнитные бури на Земле. Расчеты показали, что такой выброс полностью сорвал бы атмосферу с любой планеты, оказавшейся на его пути, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Корональные выбросы массы (Coronal mass ejections, CME) — мощные выбросы намагниченной плазмы из Солнечной короны, которые являются основным фактором, определяющим космическую погоду в Солнечной системе и в околоземном пространстве. Они вызывают мощные магнитные бури на Земле наподобие тех, что наблюдаются последние месяцы. Считается, что такие выбросы должны отвечать за состояние атмосферы и ее возможное уничтожение на планетах у других звезд, однако до последнего времени ученым не удавалось наблюдать это явление за пределами Солнечной системы.

«Астрономы десятилетиями мечтают увидеть CME на других звездах. В прежних исследованиях высказывались предположения, что они случаются, или были намеки на их присутствие , но они ни разу не подтверждали реальный выброс вещества в окружающее пространство. Теперь же мы смогли это сделать впервые», — пояснил Джо Кэллингэм, автор нового исследования из Института радиоастрономии Нидерландов.

Корональные выбросы масс, возникающие в недрах Солнца, проходят через его слои и вылетают в космическое пространство, генерируя ударные волны, сопровождающиеся характерными вспышками в радиодиапазоне.

Такой сигнал и был впервые пойман 17 мая 2016 года при помощи радиоинтерферометра LOFAR в Нидерландах от звезды StKM 1-1262, расположенной в 133 световых годах от Солнца. Всплеск наблюдался в течение двух минут на частотах 120-166 МГц. «Такой тип сигнала попросту не возник бы, если бы вещество полностью бы не покинуло звездную оболочку мощного магнитного поля. Другими словами — его вызвал корональный выброс», — пояснил Кэллингэм.

Звезда StKM 1-1262— красный карлик, слабее, холоднее и меньше чем Солнце. Она в два раза легче, вращается в 20 раз быстрее, а ее магнитное поле в 300 раз сильнее. Это очень распространенный тип звезд, считается, что большинство планет в Млечном пути вращается вокруг такого типа звезд. После получения сигнала ученые использовали космический телескоп XMM-Newton, чтобы определить температуру звезды, параметры вращения и яркость в рентгеновских лучах.

Наблюдения показали, что вещество при выбросе двигалось в окружающее пространство с огромной скоростью — 2400 км/с. По их словам, выброс был одновременно быстрым и плотным настолько, чтобы любую планету, оказавшуюся на пути, полностью лишить атмосферы. Это обстоятельство весьма важно в свете нынешних и будущих поисков жизни на экзопланетах, так как звезды, способные сдуть атмосферу с планет, исключают возможность существования на них жизни.

Выдержала бы Земля столь мощный выброс плазмы? «Это зависит от того, как далеко бы Земля оказалась от звезды. Если бы дело происходило в нашей Солнечной системе, в принципе каждый корональный выброс массы, который достигает Земли, воздействует на нашу атмосферу (к примеру — полярные сияния). Выброс, увиденный телескопом LOFAR, один из самых мощнейших. Возможно, он бы не сдул атмосферу, так как подобные выбросы на Солнце случаются раз на 2000, и Земля до сих пор «выживала», — пояснил RTVI соавтор работы Эрик Куулкерс из Европейского космического агентства.