В Ставропольском крае бывший помощник губернатора Андрей Воронцов и экс-министр по национальной политике и делам казачества Александр Писаренко получили реальные сроки за мошенничество с госконтрактами на закупку товаров для участников СВО. Об этом сообщает Генпрокуратура.

Как уточняет «Блокнот Ставрополь» со ссылкой на источник, Воронцову, который возглавлял государственное казенное учреждение «Ставропольский краевой казачий центр», суд назначил девять лет в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Писаренко дали четыре года с ограничением свободы на тот же срок.

Следствие и суд сочли Писаренко организатором преступной группы, которая нанесла ущерб региональному бюджету на 130 млн рублей. Это было сделано через госконтракты на товары для бойцов по завышенным ценам, которые устанавливались в сговоре с предпринимателями и прописывались в документах.

В группу, помимо главных фигурантов, входили еще девять человек, в том числе женщины, которых суд также признал виновными, пишет «Блокнот». Они получили от двух до девяти лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов, некоторые получили условные сроки. Двум фигуранткам, имеющим малолетних детей, предоставили отсрочку отбывания наказания.

Об аресте Писаренко стало известно в июле. Как писал «Коммерсантъ», ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней — 10 лет тюрьмы.

За год до этого, в мае 2023-го, Писаренко неожиданно подал в отставку с поста краевого министра по делам нацполитики и казачества, объяснив это состоянием здоровья. Эта отставка совпала с возбуждением уголовного дела в связи с закупками для нужд СВО, фигурантом которого тогда стал Воронцов. Его посчитали причастным к заключению контрактов на поставку резиновых сапог, походных ковриков и спальных мешков по завышенным ценам.