В Ровенской области Украины священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Владимира Главацкого мобилизовали прямо во время заупокойной службы по погибшему на фронте бойцу ВСУ. Об этом рассказал в своем телеграм-канале другой священнослужитель Иоанн Полищук, который был тоже мобилизован ранее.

По его словам, протоиерей Владимир Главацкий является настоятелем храма в селе Пирятино Дубинского района Ровенской области. 29 августа Полищук сообщил, что на местном кладбище у могилы погибшего украинского военнослужащего Юрия Дацюка священнику, проводившему отпевание, вручили повестку.

В сообщении говорится, что сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, украинский аналог военкомата) вручили батюшке повестку, когда тот был в полном облачении и читал молитву.

«Как обычно, наскоро оформили военный билет, и теперь отец Владимир находится на полигоне. Приход остался без священника», — написал Полищук.

Неделю назад в Тернопольской области сотрудники ТЦК задержали клирика УПЦ Богдана Матвеева, когда тот завершал крестный ход из Каменца-Подольского в Почаевскую лавру. Местные журналисты сообщали, что священника сразу же отправили на полигон.

По данным украинских СМИ, протоиерей Богдан Матвеев — клирик Кременчугской епархии, у него пятеро детей, и старший принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ. В Тернопольском областном ТЦК подтвердили факт мобилизации священника и напомнили, что украинское законодательство не делает для священнослужителей исключений, если у них нет других оснований для отсрочки, бронирования или увольнения.

«Согласно ст. 23 закона Украины “О воинской обязанности и военной службе” гражданин Богдан Матвеев правом на отсрочку не пользовался, не был забронирован в установленном законом порядке, как следствие подлежит мобилизации на общих основаниях», — пояснили в ТЦК.

Бронь для священнослужителей «критически важных религиозных организаций» была разрешена постановлением украинского правительства в конце 2024 года. В начале июня 2025 года Госслужба по этнополитике и свободе совести Украины утвердила список из 7,7 тысячи церквей и других религиозных организаций, служителям которых предоставляется бронь от мобилизации.

В реестре, как отмечало издание «Страна.UA», были «широко представлены общины раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), Украинской греко-католической церкви и даже религиозные организации с сомнительной репутацией», но отсутствовали общины и приходы канонической УПЦ. В Госслужбе пояснили, что составляли список на основе «специальных критериев», которые не стали перечислять.