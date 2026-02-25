На Украине военным приходится отрезать части тел товарищей, чтобы они не попадали в список пропавших без вести, а семья могла их похоронить и получить выплаты за гибель. Об этом сообщает британский репортер Daily Mail Ричард Пендлбери, который пообщался с украинскими военными.

«Мы понесли ужасные потери, — рассказывает недавно демобилизованный по состоянию здоровья украинский военнослужащий. — И мы не всегда могли забрать тела погибших при отступлении. Однажды нам приказали отрезать ногу и руку родственнику командира бригады. Это нужно было сделать, чтобы доказать, что он мертв (а не „пропал без вести“), и его семья могла получить компенсацию. Я вижу такие вещи каждую ночь в своих снах».

Военнослужащие идут на это — потому что родственникам пропавших без вести никакие выплаты не положены, даже спустя годы после пропажи военного на фронте и даже если есть показания сослуживцев, что он погиб.

Другой солдат обезглавил погибшего товарища, тело которого застряло в обломках под обстрелом, чтобы мать могла доказать, что ее сын «действительно мертв», и похоронить часть его по христианскому обряду.

В украинском Едином реестре пропавших без вести значится более 70 тысяч человек, такие данные в июне 2025 года озвучил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов. По данным проекта Wartears, порядка 10 тысяч из них находятся в плену.

В марте 2025 года генерал-лейтенант Апти Аллаудинов в интервью РИА «Новости» рассказывал, что его бойцы находили в Курской области тела украинских военных без голов и кистей. Тогда командующий спецназом «Ахмат» предположил, что так украинские военные пытаются скрыть идентичность убитых. Он добавил, что за последнее время подобные случаи были также зафиксированы на других участках фронта. Следственный комитет России также информировал, что украинские военнослужащие отрубают руки и головы своим погибшим во время боевых действий в Луганской Народной Республике.