Националиста Александра Поткина (известного также под псевдонимом Александр Белов) заочно арестовали по обвинению в легализации денег, похищенных у вкладчиков казахстанского БТА Банка, и объявили в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Поткина обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере, полученных в составе организованной группы преступным путем (п.п. «а», «б», ч. 4 ст. 174 УК). Ему грозит до семи лет лишения свободы. Защита обвиняемого обжаловала постановление суда первой инстанции.

Адвокат Александра Поткина Игорь Поповский рассказал «Коммерсанту», что поводом для заочного ареста на два месяца стал новый эпизод из уголовного дела 2015 года, в рамках которого его подзащитного судили за разжигание межнациональной розни, организацию экстремистского сообщества и отмывание денег, похищенных у вкладчиков казахстанского БТА Банка.

Следствие нашло еще один земельный участок в подмосковном районе Домодедово, который Поткин пытался «легализовать». После этого мужчину поместили под подписку о невыезде. Однако в 2022 году он уехал в Минск, где купил билеты в Стамбул. Удалось ли Поткину воспользоваться ими — неизвестно.

«Коммерсантъ» отмечает, что заочно обвинение Поткину было предъявлено в январе 2024 года, после чего его объявили в федеральный розыск. В марте националист был объявлен в международный розыск, для осуществления этой меры потребовалась санкция суда.

Адвокат Поткина заявлял, что следствие неверно квалифицировало действия его подзащитного. Кроме того, он утверждает, что «никто не проверял истинное местонахождение обвиняемого».

«Следствие могло бы с 2022 года не раз послать запрос в Белоруссию, чтобы узнать, вылетел ли Александр Поткин в Стамбул или нет, но этим вопросом никто не озаботился», — заявил Поповский в разговоре с «Коммерсантом».

Он подчеркнул, что этот вопрос является ключевым, поскольку срок давности по уголовному делу о предполагаемом преступлении 2012 года истек в 2022 году. Если следствие не подтвердит побег обвиняемого, к уголовной ответственности он будет привлечен незаконно, пояснил адвокат.

Дело Поткина

В начале 2000-х Поткин сотрудничал с тогдашним совладельцем БТА-банка — казахстанским оппозиционером Мухтаром Аблязовым, которого в республике обвиняют в хищении у вкладчиков банка $5 млрд.

По версии следствия, Поткин купил на похищенные деньги несколько земельных участков в Домодедово и оформил их на подконтрольные компании. После того как Аблязова привлекли к уголовной ответственности, на земельные участки был наложен арест. Поткин попытался добиться банкротства подконтрольных компаний и перевести активы в другие фирмы. Следствие квалифицировало эти действия как отмывание похищенного.

Кроме того, в период с 2011 по 2015 год Поткин руководил националистической организацией «Русские»*, которая была признана экстремистской и запрещенной на территории России.

По версии следствия, Поткин создал экстремистское сообщество для «дестабилизации политической обстановки в Казахстане и нагнетании националистической обстановки». В частности, он якобы проводил встречи с казахскими оппозиционерами, на которых рассказывал об организации митингов и протестных акций для свержения местных властей.

Сам Поткин свою вину отрицал. Он утверждал, что не знаком с Аблязовым и не участвовал в легализации имущества. Комментируя обвинения в создании экстремистского сообщества, Поткин говорил, что организовывал встречи по обмену опытом.

В 2016 году Мещанский суд Москвы приговорил Поткина к 7,5 года заключения. Впоследствии одна из статей была декриминализована — его срок сократили до 3,5 лет.

* в России организация признана экстремистской и запрещена