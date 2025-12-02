Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Вологодской области через суд добилось ликвидации благотворительного фонда «Помощь без границ», совладелицей которого являлась дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина. На соответствующее решение обратило внимание РИА Новости.

В Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) указано, что юрлицо фонда «Помощь без границ» прекратило деятельность, поскольку по решению суда эта некоммерческая организация была ликвидирована.

Из базы данных СПАРК следует, что в 2021 году совладелицей фонда являлась Ангелина Долина (Миончинская) — дочь известной эстрадной артистки Ларисы Долиной. «Помощь без границ» зарегистрировали в 2014 году в Вологодской области. В учредительных документах фонда говорилось, что он создавался с целью предоставления престарелым гражданам и лицам с инвалидностью социальных услуг без проживания.

Отец Ангелины Долиной — джазовый музыкант Анатолий Миончинский, за которого Лариса Долина вышла замуж в 1980 году после 10 лет знакомства. Их дочь родилась 19 мая 1983 года, а через несколько лет супруги развелись. В одном из интервью отец Ангелины рассказывал, что долго поддерживал с ней связь, но потом они перестали общаться, и она даже взяла девичью фамилию матери, под которой та выступала на сцене.

Воспитанием Ангелины занималась ее бабушка по материнской линии Галина Долина, поскольку мать девочки практически постоянно уезжала на гастроли. По словам дочери певицы, иногда они виделись всего пару раз за год. Лариса Долина не раз признавалась журналистам, что до сих пор переживает из-за недостаточного внимания, уделенного дочери в детстве. «Чувство вины всегда было и есть. Оно от меня никуда не уходит», — делилась она с Андреем Малаховым.

Училась Ангелина Долина в Лондоне, где рассказывала всем одноклассникам, что ее мать — «русская Мадонна». «Показывала записи, русские ребята больше этим интересовались. Остальные — не очень. Это меня приучило к тому, что не имеет особого значения, кто твои мама и папа», — вспоминала дочь певицы.

Лариса Долина утверждала, что ее дочь обладает хорошими вокальными данными и могла бы стать актрисой, но та не проявила интереса к сцене. Ангелина Долина пробовала себя в бизнесе и юриспруденции, но потом начала работать с матерью — стала программным и исполнительным директором ее музыкальной академии.

В сентябре 2011 года в возрасте 28 лет Ангелина Долина сама стала матерью. Она назвала дочь в честь дедушки по материнской линии Александра Кудельмана, умершего в 1988 году. Девочка, об отце которой в СМИ ничего не писали, неоднократно принимала участие в музыкальных шоу на телевидении — например, в 2023 году на проекте «Две звезды. Отцы и дети» она пела дуэтом с троюродной сестрой своей бабушки, актрисой Ириной Апексимовой. Сама Ангелина редко появляется на ТВ, но в 2025 году приходила на несколько телешоу, посвященных 70-летию ее матери.