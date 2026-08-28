Нашествие медуз привело к частичной остановке крупнейшей атомной электростанции в Западной Европе — АЭС Гравлин на севере Франции. Сокращение выработки электроэнергии привело к росту цен, пишет Bloomberg.

Гравлин использует для охлаждения воду из канала, соединенного с Северным морем. Днем 27 августа из-за попадания медуз в систему фильтрации морской воды четыре из шести реакторов мощностью 900 МВт каждый были полностью остановлены. Еще два работали на пониженной мощности, сообщала компания-оператор Electricite de France.

Станция испытывает проблемы из-за медуз с начала августа. Один из реакторов после аналогичного инцидента был отключен более чем на неделю и заработал снова лишь 18 августа.

В EDF утверждают, что случившееся не влияет на безопасность объектов, персонала и окружающей среды. После перебоев в начале месяца группа компаний отчиталась о профилактических мерах и об усилении очистки оборудования.

АЭС Гравлин столкнулась с теми же проблемами и в прошлом году. Работа реакторов постепенно восстанавливалась в течение двух недель.

Скопление медуз — сезонное явление на северном побережье Франции, но с каждым годом оно возникает все чаще. Эксперты называют среди причин чрезмерный вылов рыбы, загрязнение пластиком и потепление морей, пишет Agence France-Presse.

Производство электроэнергии во Франции этим летом также нарушалось из-за экстремальной жары. Как отмечает Bloomberg, подобные инциденты весьма чувствительны для рынка Франции, к тому же республика поставляет электричество в соседние страны.