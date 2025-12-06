Женщине, которая выбросила истощенную корги в подмосковных Люберцах, грозит статья за жестокое обращение с животными. Об этом в беседе с RTVI сообщил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

О каком инциденте идет речь

29 ноября в поселке Малаховка Люберецкого района местная жительница Ирина обнаружила корги, которого выбросили в мусорный контейнер. Как рассказала женщина изданию regions.ru, собака была завалена мусором, выглядела истощенной и с трудом передвигалась.

«Я ее позвала — и она голову ко мне повернула. Я аж ахнула, неужели живая. Бросилась к мужчине, который мимо проходил, он помог мне ее вытащить», — сообщила она интернет-изданию.

Позже в Сети появился ролик, в котором вышедшая из автомобиля женщина оставляет собаку у мусорного контейнера. Животное бросилось к хозяйке, но та снова унесла его обратно, завалив пакетами.

Когда собаку доставили к ветеринарам, выяснилось, что это девочка четырех лет, которая несколько раз рожала. У собаки есть шрам, предположительно, после операции по удалению матки. Одна из местных жительниц в разговоре с «360» предположила, что именно поэтому от корги решили избавиться.

«Возможно, она щенков выкормила, решили утилизировать после этого», — сказала она.

Кроме того, собеседница телеканала выдвинула версию, что животное держали в клетке или тесной комнате. На это указывают как ее поведение, так и отросшие длинные когти.

Корги сделали необходимые процедуры в ветклинике и нашли ей хозяев. В настоящий момент она живет в новой семье, ей дали кличку Юта.

«Сейчас все в порядке, она в безопасности находится. Она очень хорошо кушает, потихоньку адаптируется к новым условиям», — рассказала «360» ее новая владелица Надежда.

2 декабря Ирина, обнаружившая собаку, обратилась в полицию и написала заявление с просьбой привлечь прошлых хозяев собаки к ответственности по статье «Жестокое обращение с животными».

«Животное — не вещь»

В разговоре с RTVI депутат Владимир Бурматов заявил, что прежнюю владелицу корги ждут «нерадужные перспективы». Он отметил, что все зависит от того, какие последствия для жизни и здоровья собаки обнаружили ветеринары.

В случае, если корги «отделалась испугом», бывшей хозяйке грозит штраф в размере до 100 тыс. рублей, сказал депутат. Если же вред животному был более тяжким, не исключено возбуждение уголовного дела.

«Но насколько я могу судить, там собака истощена и последствия для жизни и здоровья могут быть тяжелее. Тогда можно говорить уже о возбуждении уголовного дела по (ч. 1 245 статьи УК РФ) и там до трех лет лишения свободы», — заявил он.

Бурматов отметил, что «черные заводчики — настоящее зло» и назвать их людьми «язык не повернется». Занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью, они не только выбрасывают на улицу невыгодных животных, но и не платят налоги, подчеркнул он. Их деятельность необходимо пресекать, а их самих объявлять вне закона, считает депутат. Он также рассказал, что накануне вместе с коллегами внес в Госдуму законопроект о регулировании деятельности по коммерческом разведению животных.

«Соответствующий проект нами разработан. Он уже поддержан правительством и мы рассчитываем на то, что он будет принят оперативно и можно будет вот этой вот деятельности положить конец», — сказал он, выразив надежду, что проект рассмотрят и примут в первом чтении уже после Нового года.

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова также высказалась по поводу ситуации с корги в своем телеграм-канале.

«Животное — не вещь, его нельзя «вынести» в мусор, когда оно становится неудобным», — отметила она.

По ее словам, для собаки это не только физическая, но и психологическая травма, сопоставимая с отвержением в стае. Акулова не исключила, что случившееся с корги может привести к нарушением в ее поведении. Она подчеркнула, что инцидент подпадает под статью о жестоком обращении с животными. Гендиректор зоопарка отметила, что в России необходимо повышать штрафы и вводить обязательное чипирование всех домашних животных, чтобы предотвратить подобные инциденты.