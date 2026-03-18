Вице-президент Казахстана, вероятно, сменит Касыма-Жомарта Токаева на посту президента страны, если он уйдет в отставку в 2029 году, считает политолог, директор региональных проектов Каспийского института стратегических исследований Юрий Солозобов. Так он прокомментировал «Ленте.ру» обновленную конституцию республики, которая утверждает должность вице-президента.

«Вице-президент может стать преемником Касыма-Жомарта Токаева, причем довольно быстро», — заявил он.

Среди кандидатов на пост вице-президента рассматриваются государственный советник Ерлан Карин, курировавший конституционную реформу, а также председатели двух палат парламента страны (Сената и Мажилиса) Маулен Ашимбаев и Ерлан Кошанов.

17 марта Токаев подписал новую конституцию Казахстана и указ о мерах по ее реализации. Референдум по новому основному закону государства завершился 15 марта — при явке в 75,3% за него проголосовали 86,7% жителей страны, согласно данным Института евразийской интеграции.

Обновленный вариант конституции вступает в силу с 1 июля 2026 года. Среди новых поправок оказались требования к кандидатам на пост президента — они должны иметь не менее пяти лет опыта на госслужбе или выборных должностях. Кроме того, глава государства сможет распустить парламент, если депутаты два раза отклонят кандидатуру премьер-министра.

Вместе с этим в стране изменится и структура органов власти. Так, вместо двухпалатного парламента появится однопалатный и будет называться «курултай». В него войдут 145 человек вместо текущих 148 в двух палатах.

Еще одно нововведение — должность вице-президента, которая была упразднена Нурсултаном Назарбаевым в 1990-х. Он станет вторым лицом государства и преемником в случае досрочного сокращения полномочий президента.

Солозобов в разговоре с «Лентой.ру» назвал это изменение ключевым среди всех поправок к конституции Казахстана. Политолог подчеркнул, что вице-президент станет «дублером президента», а также обеспечит устойчивость системы и непрерывность власти.