Бывший председатель Президиума Верховного народного собрания Северной Кореи Ким Ён Нам скончался 3 ноября в возрасте 97 лет от полиорганной недостаточности, передает CNN со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).

Телеканал называет покойного «типичным северокорейским бюрократом, чья преданность правящей династии Кимов позволила ему на протяжении двух десятилетий занимать пост церемониального главы государства».

По данным KCNA, северокорейский лидер Ким Чен Ын во вторник посетил церемонию прощания с усопшим, выразив глубокие соболезнования в связи с его смертью. Похороны запланированы на четверг.

CNN уточняет, что Ким Ён Нам не приходится родственником Ким Чен Ыну. С 1998 года по апрель 2019 года он занимал пост председателя Верховного народного собрания — номинального главы государства.

«Ким Ён Нам, известный своим глубоким голосом и пропагандистскими речами на ключевых государственных мероприятиях, часто появлялся в государственных СМИ, приветствуя высокопоставленных иностранных гостей от имени Ким Чен Ына и его покойного отца Ким Чен Ира», — напоминает телеканал.

В феврале 2018 года он вместе с сестрой Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон — ездил на открытие Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане на фоне устремлений Пхеньяна к нормализации отношений с Сеулом и Вашингтоном после многих лет враждебности на Корейском полуострове. На церемонии северокорейские делегаты сидели рядом с тогдашним вице-президентом США Майком Пенсом.

Благодаря этой поездке Ким Ён Нам стал самым высокопоставленным северокорейским чиновником, посетившим Южную Корею с 2014 года, когда Ким Чен Ын отправил представителя силовых структур на церемонию закрытия Азиатских игр в Инчхоне.

В 2018 и 2019 годах Ким Чен Ын участвовал в двусторонних саммитах с президентом США Дональдом Трампом, но Ким Ён Нам на них уже не присутствовал. «Его влияние, как считалось, ослабевало из-за возраста», — пишет CNN.

В апреле 2019 года Ким Ён Нама сменил Чхве Рён Хэ — представитель круга доверенных лиц Ким Чен Ына, ранее занимавший пост главного политического функционера северокорейской армии.

Переживший чистки: политическая карьера «церемониального» главы КНДР

Ким Ён Нам родился в Пхеньяне и получил два высших образования — в Университете имени Ким Ир Сена и МГУ. Он был олицетворением успешного северокорейского бюрократа, пишет CNN.

Вскоре после Корейской войны 1950—1953 годов Ким Ён Нам вступил в правящую Трудовую партию и пережил масштабные политические чистки в 1970-х годах, в 1978 году вошел в состав Политбюро и с 1983 года на протяжении 15 лет возглавлял внешнеполитическое ведомство КНДР.

Иностранные дипломаты и журналисты, контактировавшие с ним, характеризовали его как человека «мягкого, но непоколебимого в своих суждениях».

«Ким Ён Нам показался мне загадочной фигурой. До начала деловых встреч он был приветлив и непринуждён, но потом неукоснительно следовал своему сценарию, напоминая бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко», — пишет бывший репортёр Washington Post Дон Обердофер в своей книге «Две Кореи».