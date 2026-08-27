Потери российской экономики от курения, алкоголя и ожирения составляют суммарно около 8% ВВП. Об этом пишет KP.RU.

Заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин оценил потери работодателей из-за перерывов на перекур и снижения производительности труда в 443 млрд рублей в год. При этом Мониторинг экономического положения и здоровья населения от Высшей школы экономики показал, что макроэкономические потери от вредной привычки могут достигать около 800 млрд рублей в год. В Московской школе управления «Сколково» заявили, что общий урон экономике от курения достигает 2,4% ВВП (5,1 трлн рублей).

Экономические потери от алкоголизма по оценкам российских исследователей составляют около 2% ВВП (4,3 трлн рублей), в то время как аналитики ООН оценивают этот показатель в 5% ВВП (10,7 трлн рублей). Среди факторов, которые учитываются при таком подсчете, рассматриваются ухудшение концентрации, реакции, памяти, опоздания и прогулы, а также сокращение продолжительности жизни.

Ожирение, в свою очередь, наносит ущерб экономике в размере 1,25 трлн рублей, пишет издание со ссылкой на данные ученых из Высшей школы экономики. По словам старшего преподавателя кафедры финансового и инвестиционного менеджмента Финансового университета при правительстве, научного сотрудника Института управленческих решений и консалтинга Александра Кудряшова, болезни, связанные с излишним весом, приводят к снижению эффективности, а ранняя смерть в трудоспособном возрасте лишает страну прибыли, которую работник мог принести за оставшиеся годы труда.

По информации издания, ежегодные средние траты на вредные привычки в России составляют около 80 тысяч рублей на одного человека. При этом, если убрать из статистики непьющих и некурящих, этот показатель может увеличиться до 160 тысяч рублей. В то же время оценочный прогноз Минфина по прибыли от акцизов на табак, алкоголь и сладкую газировку в 2026 году составляет чуть более 0,6% ВВП (1,3 трлн рублей).