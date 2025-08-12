Председатель совета директоров и бывший гендиректор ПАО «Уралкалий», экс-депутат пермского краевого собрания Дмитрий Осипов скоропостижно скончался на 59-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы контролирующего компанию «Уралхима».

При этом «Ъ-Прикамье» пишет, что топ-менеджер долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Телеграм-канал «Слуховой анализатор» уточняет, что Осипов скончался в ночь на 12 августа.

В компании напомнили, что Осипов являлся гендиректором «Уралкалия» на протяжении семи лет с 2013 по 2020 годы, а также входил в состав совета Международной ассоциации производителей удобрений (IFA) и в целом посвятил более двух десятилетий развитию этой отрасли.

В пресс-службе «Уралхима» отметили высокий уровень знаний Осипова в химпроме, его богатый опыт в организации производства, «владение современными управленческими технологиями», стратегическое мышление и способность предвидеть перспективы развития отрасли. Эти качества, как говорится в заявлении компании, позволили ей в сложной экономической ситуации «не только сохранить производственные мощности, но и освоить выпуск новых видов продукции, создать дополнительные рабочие места».

В «Уралхиме» добавили, что Осипов вкладывал много сил в поддержку развития персонала и улучшение условий труда, активно занимался благотворительностью, участвовал в различных проектах в этой области и поддерживал конкретные учреждения в сфере образования, здравоохранения и спорта.

Дмитрий Осипов родился в 1966 году в городе Горький (сейчас Нижний Новгород), окончил факультет радиофизики и кибернетики Горьковского государственного университета и некоторое время проработал в Институте прикладной физики Академии наук СССР, но в 1990-х прошел переподготовку по специальности «горное дело» в Пермском политехе и потом занимал руководящие посты в крупных компаниях отечественного химпрома.

В 2005-2007 годах Осипов был гендиректором «Кирово-Чепецкого химкомбината», потом возглавил «Уралхим», а через четыре года стал зампредом его совета директоров. В конце 2013 года, когда «Уралхим» приобрел долю в «Уралкалии», Осипов стал гендиректором калийного гиганта. В начале 2021 года он возглавил пермскую корпорацию ВСМПО-АВИСМА, но в апреле 2023 года вновь вернулся в «Уралкалий».

Кроме того, Осипов избирался депутатом законодательного собрания Пермского вклада. Он получил благодарность президента России за «значительный вклад в социально-экономическое развитие» этого региона, а также медаль «За заслуги перед Пермским краем» и благодарностью от думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Осипов не раз попадал в рейтинг самых состоятельных депутатов пермского краевого парламента: например, в 2020 году он, согласно открытым данным, получил доход в размере 209 млн рублей — больше всех своих коллег.