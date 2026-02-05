Основным результатом 2025 года для туристического рынка стало не только увеличение потока, но и изменение структуры спроса, заявил «Ленте.ру» директор Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT Максим Шилов. По его словам, в 2026 году одними из самых популярных туристических направлений для россиян станут страны Африки и Китай.

Шилов отметил, что на данный момент туристов привлекают новые локации помимо традиционно популярных. Путешественники, по его словам, стали чаще делать выбор в сторону сложных, насыщенных и комбинированных форматов.

«Именно этот сдвиг — от “простого отдыха” к “путешествию за впечатлениями” — станет определяющим для рынка в ближайшем году», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Ключевым направлением зарубежного туризма для россиян Шилов назвал Китай. Он обратил внимание, что востребованными остаются Остров Хайнань, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гуйлинь и Чжанцзяцзе, однако параллельно туристы все чаще туристы присматриваются ранее малоизвестным регионам.

Ссылаясь на данные Национального офиса по туризму КНР, эксперт рассказал о растущем интересе к историческим центрам страны — Чэнду, Сиань, Лоян, Сучжоу — а также к немассовым пляжным курортам Циндао, Далянь и Бэйдайхэ. Любители же активного отдыха и зимних видов спорта могут рассмотреть поездки в Синьцзян и провинцию Хэйлунцзян, добавил он.

Устойчиво в 2026 году растет и интерес к граничащему с ОАЭ Оману. В стране есть редкое сочетание богатого культурного наследия, разнообразных природных ландшафтов, высокого уровня сервиса и небольшого количества туристов. Это, по словам Шилова, и привлекает россиян.

«Все большую долю спроса формируют программы, ориентированные на впечатления: горные и пустынные маршруты, исторические города, национальные парки, активный и экспедиционный туризм», — описывает отдых в Омане эксперт.

Внимание привлекают столица страны Маскат, город Низва, горный массив Хаджар, пустыня Вахиба и курорт на юге Салала. Последний, отмечает Шилов, постепенно становится самостоятельным курортным направлением с уникальным климатом.

Участники рынка и отраслевых объединений считают, что потенциал в 2026 году есть и у Египта, поскольку в туристической инфраструктуре страны происходит заметная трансформация. Шилов рассказал, что все больше туристов выбирают формат отелей 4-5 звезд — «ультра все включено», индивидуальные сервисы и комбинированные программы.

«Египет постепенно уходит от образа исключительно пляжного курорта и все активнее развивается как центр культурно исторического и религиозного туризма», — добавил он.

По словам эксперта, аудиторию позволяют привлекать Большой Египетский музей, обновление экскурсионных маршрутов в в Каире и Луксоре, а также развитие курортов Средиземноморского побережья и Эль Аламейна и Александрии.

Еще одной тенденция 2026 года — рост интереса к странам восточной и южной Африки. Эксперт отмечает, что внимание привлекают природные заповедники, экспедиции и путешествия «за впечатлениями».

«Страны, уже имеющие устойчивые позиции на российском рынке, — Кения, Танзания, Маврикий, Сейшелы и ЮАР — дополняются новыми игроками. Так, в 2026 году на MITT впервые будет представлена Намибия», — заключил Шилов.

Ранее стало известно, что Турция обогнала российские курорты по ранним продажам на летний сезон 2026 года — 39,7% против 32%. По данным сервиса «Слетать.ру» в предстоящем сезоне все больше растет интерес к зарубежным направлениям. Так, спрос на поездки в Китай вырос в 4,3 раза, на Мальдивы — в 3,8 раза, на Таиланд — в 2,4 раза, на ОАЭ — в 2,3 раза.

Декан факультета менеджмента спортивной и туристской индустрии Президентской академии Мария Белякова рассказала RTVI, что россияне насытились внутренним туризмом в 2022-2024 годах. По этой причине российские туристы готовы переплачивать за качество сервиса на зарубежных курортах, где формат «все включено» оттачивался десятилетиями.