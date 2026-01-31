Россия потеряла туристическую монополию на летний отдых. В ранних продажах на лето-2026 Турция вышла на первое место с 39,7%, обогнав Россию (32%), следует из данных сервиса «Слетать.ру», которыми он поделился с RTVI. Год назад расклад был другим: Россия — 64,5%, Турция — 22,7%. Причина кроется в том, что туристы выбирают качество сервиса, когда им не нужно доплачивать за каждую услугу, чем грешат российские направления.

Общий спрос на туры с бронированиями с 1 декабря 2025 года по 28 января 2026 года и заездами в июне—августе 2026-го остается на уровне прошлого года, уточнили в “Слетать.ру”. В десятке лидеров, помимо Турции и России, — Египет (6,8%), Абхазия (6,7%), Вьетнам (4,3%), ОАЭ (2,2%), Мальдивы (2%), Китай (1,6%), Таиланд (1,3%) и Тунис (0,8%).

Самый заметный сигнал сезона — рост интереса к дальним направлениям. По данным «Слетать.ру», спрос на Китай вырос в 4,3 раза, на Мальдивы — в 3,8 раза, на Таиланд — в 2,4 раза, на ОАЭ — в 2,3 раза. На Египет заявок стало больше на 77,2%, на Турцию — на 68,9%, на Абхазию — на 18,3%.

Средний чек тоже изменился: Турция — 270 тыс. руб. (+5,8%), Египет — 231 тыс. руб. (+4,7%), Абхазия — 110 тыс. руб. (+13%), ОАЭ — 195 тыс. руб. (+3,9%). Россия — 131 тыс. руб. (—1,2%), Китай — 147 тыс. руб. (—12,6%), Таиланд — 147 тыс. руб. (—20%).

Внутри страны топ-5 направлений возглавляет Краснодарский край (39,7%), затем идут Крым (15,3%), Калининградская область (5,5%), Кавказские Минеральные Воды (4,8%) и Дагестан (3,4%). Продолжительность отдыха в среднем не изменилась и составляет 9 ночей, а планировать поездку стали раньше: средняя глубина бронирования — до 6 месяцев.

Почему россияне снова стремятся за рубеж

После трех лет роста внутреннего туризма (2022—2024) наступил эффект насыщения, рассказала RTVI Мария Белякова, декан факультета менеджмента спортивной и туристской индустрии Президентской академии.

«Туристы готовы доплачивать за качество сервиса за рубежом: формат “всё включено” там отточен десятилетиями. В отзывах чаще всего звучат одни и те же претензии к российским курортам — переполненность, доплаты почти за всё, слабая инфраструктура и дефицит квалифицированного персонала. В итоге турист всё чаще платит за “российский премиум” как за зарубежные 4*, а получает сервис ближе к 3*», — говорит Белякова.

Эта логика хорошо видна на простом расчете. Пакетный тур в Сочи на 7 ночей для двоих (вылет 1 июня, отель 3* на завтраках) сейчас начинается от 75 тыс. руб., говорит гендиректор туроператора TT TOUR Наталья Фетисова. В пакет обычно входят перелёт с багажом и питанием на борту, проживание с завтраками, групповой трансфер, страховка и сопровождение.

“При самостоятельной сборке турист часто стартует с «лоукост-тарифа» без багажа и питания: перелёт выходит от 14 тыс. руб. на человека, затем добавляются доплаты за багаж и еду в полёте — ещё 5—6 тыс. руб. на двоих. Отель 3* с завтраками — около 35 тыс. руб., питание вне отеля (обед+ужин) — от 5 тыс. руб. в день, то есть от 35 тыс. руб. за неделю, плюс трансфер/такси от 2,5 тыс. руб. и страховка от 1 тыс. руб. Итог — 107—115 тыс. руб., и весь риск турист берет на себя”, — добавляет Фетисова.

Для сравнения гендиректор TT TOUR приводит Турцию: пакет 4* «всё включено» (вылет 1 июня) в высокий сезон стартует от 122 тыс. руб. Разница по сумме небольшая, зато бюджет проще: питание без лимитов, напитки и анимация уже в цене. В Сочи при самостоятельном бронировании значительная часть расходов на питание и досуг всплывает по ходу — и именно это чаще всего вызывает раздражение.

Почему отдых в России дорожает

Самыми «перегретыми» направлениями внутри страны остаются Крым, Сочи, Калининград, курорты Кавказских Минеральных Вод, а также экскурсионные маршруты Алтая и Байкала, перечисляет Мария Белякова. По ее словам, средний чек на этих направлениях уже доходит до 95—150 тыс. руб. за неделю на двоих. Для Крыма, говорит Белякова, отдельный фактор удорожания — дефицит качественных отелей уровня 4* на южном берегу и рост спроса после развития инфраструктуры.

Сочи — самый наглядный пример ценового перегрева на внутреннем рынке. Среднесуточный доход отеля с номера (ADR) здесь достиг 6,6 тыс. руб. (+8%) к лету 2025 года, говорит Фетисова. Сильнее всего подорожал премиум-сегмент: тарифы выросли на 25% и даже выше. “Такая агрессивная ценовая политика привела к обратной реакции рынка. Отельеры столкнулись с дилеммой, сохранять высокую маржинальность при падающем спросе или снижать цены”, — объясняет она.

Еще одна причина — логистика. В типовом туре в Сочи на 7 ночей около 40% бюджета уходит на проживание, а примерно треть — на авиаперелет, объясняет Белякова. «Транспортные издержки растут быстрее всего: за 2024—2025 годы авиаперелеты подорожали на 14%, наземный транспорт — почти на 18%. Цены на проживание и питание росли умереннее, но тоже стабильно», — добавляет она.

Эту проблему хорошо видно «на земле», говорит руководитель транспортной компании «ТрансЛюкс» (Москва и Санкт-Петербург) Марина Паскали. По ее словам, в 2026 году туристы всё чаще сравнивают не «перелет + отель», а маршрут целиком — трансферы, перемещения, экскурсии, питание и досуг.

«На транспорт по месту отдыха — такси, индивидуальные трансферы, аренду авто с водителем — сейчас уходит до 15—25% бюджета. Раньше эта доля была заметно ниже», — отмечает Паскали.

По ее словам, разница с массовым выездным отдыхом — в упаковке расходов: «За границей логистика часто “спрятана” в цене пакета, а в России турист оплачивает почти каждый элемент отдельно. Отсюда формула, которую мы регулярно слышим: “За границей всё уже включено, а дома я доплачиваю за каждый шаг”».

По открытым тарифам аренда автомобиля с водителем в Москве начинается от 6—7 тыс. руб. за первые три часа и 1,5—2,5 тыс. руб. за каждый следующий час — в зависимости от класса и формата сервиса, добавляет Паскали. По ее словам, на курортах к сезону-2026 рынок закладывает рост цен на наземный транспорт в среднем на 10—20% — из-за подорожания топлива, обслуживания и дефицита кадров.

При этом индивидуальный сервис за рубежом тоже быстро «съедает» бюджет, подчеркивает Паскали: если отказаться от массового «всё включено» и выбрать частные трансферы, персонального гида и автомобиль на день, итоговая сумма может быстро сравняться с российской.

Что будет дальше

Лето 2026, похоже, пройдет под стук калькуляторов: туристы бронируют заранее и внимательнее считают все траты. По оценке Марии Беляковой, цены на отдых в России вырастут на 10—15% к прошлому лету, а по зарубежным направлениям прибавка будет умеренной — 3—5%, в основном из-за курса.

Сдержать рост цен внутри страны может только сочетание факторов, говорит Роман Гареев, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова: снижение платежеспособного спроса, расширение мер господдержки (субсидированные авиарейсы, кешбэки) и рост предложения со стороны отелей. Конкуренция с зарубежными направлениями тоже будет давить на рынок — особенно в массовом сегменте.

Долгосрочный ответ — в инфраструктуре и в более понятном продукте, считает Наталья Фетисова. По ее словам, нужно упростить строительство гостиниц за пределами крупных агломераций и сильнее опираться на профессиональных туроператоров как на стабилизирующий фактор рынка. Иначе выбор прагматичных туристов останется за зарубежными конкурентами, которые предлагают отпуск с прозрачным бюджетом — без доплат и сюрпризов по ходу поездки.