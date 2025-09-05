США и европейские государства изучают перспективы формирования обширной демилитаризованной зоны на территории Украины. Для обеспечения ее статуса может быть задействован воинский контингент стран, не являющихся членами НАТО. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Сейчас для обеспечения безопасности буферной зоны рассматривается вариант привлечения воинских контингентов, например, Саудовской Аравии или Бангладеш.

В материале также говорится, что достижение соглашения позволит США, обладающим значительными технологическими ресурсами, взять на себя ведущую роль в наблюдении за буферной зоной. Для этого планируется задействовать беспилотные летательные аппараты, спутниковые и иные разведывательные технологии. При этом американские войска не будут размещены на территории Украины, отмечается в публикации.

Разработка такого плана была инициирована по итогам переговоров глав России и США, состоявшихся на Аляске в середине августа. Документ является частью потенциальных гарантий безопасности Украины. По словам источников телеканала, составители прилагают максимум усилий, чтобы исключить участие как сил НАТО, так и любых других формирований, ассоциированных с альянсом, поскольку это рассматривается Москвой как «красная линия».

Как отмечает источник телеканала, ключевой сложностью при разработке плана является отсутствие четкого алгоритма действий на случай возможных нарушений режима прекращения огня и мер реагирования на них со стороны сил мониторинга. Порядок действий в таких ситуациях пока окончательно не определен.

Также, по данным источников, Киеву нужны гарантии от экономического давления. Контроль над беспрепятственными поставками товаров через Черное море могла бы осуществлять Турция, которая уже имеет опыт организации подобного «зернового коридора».

В конце августа издание Politico со ссылкой на пять источников в дипломатических кругах Европы сообщило, что официальные лица нескольких стран региона ведут дискуссию о создании буферной зоны в контексте мирного урегулирования украинского конфликта. Планируемая зона шириной в 40 километров должна разделить вооруженные силы России и Украины. При этом, как подчеркивается в материале, США не вовлечены в обсуждение этого предложения.

Вопрос о количестве военных для охраны границ буферной территории пока остается открытым. По оценкам европейских представителей, для этого может потребоваться контингент численностью от 4 до 60 тысяч человек, основу которого планируется составить из британских и французских военнослужащих.

Как говорил ранее президент Украины Владимир Зеленский Киев намерен получить от международных партнеров три типа гарантий: обеспечение ВСУ оружием и финансированием, конкретные протоколы действий в случае возобновления конфликта, а также применение замороженных российских средств на восстановление страны при сохранении санкционного давления.

Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР заявил о недопустимости обеспечения безопасности Украины ценой ослабления безопасности России, признав при этом суверенное право каждой страны на выбор модели своей защиты.