Сотрудник фотослужбы горнолыжного курорта «Роза Хутор» Сергей Мельников, пропавший в горах Красной Поляны, был обнаружен живым в селе Аибга. Об этом сообщили в телеграм-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Пропавший 58-летний сочинец обнаружен живым», — говорится в тексте официального сообщения.

В ведомстве уточнили, что информация о том, что Мельников был найден, поступила от сотрудников пограничной службы. Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин рассказал РИА «Новости», что мужчина здоров и не нуждается в медицинской помощи.

«Он ушел на другую сторону хребта, спустился в поселение Аибга, которое находится по ту сторону гребня. А там пограничники его вывели. Сейчас за ним поехали», — добавил Пятницин.

О том, что Мельников пропал в районе хребта Аибга, в МЧС сообщили 2 сентября.

«31 августа мужчина на спуске отстал от группы. Обнаружив, что не хватает одного из участников похода, туристы начали искать пропавшего, но безуспешно. В МЧС группа не регистрировалась», — говорилось в тексте официального сообщения.

В пресс-службе Розы Хутор рассказали, что мужчина отправился в горный поход со знакомыми в свой выходной. Телеграм-канал Shot писал, что Мельников застрял на вершине хребта без спальника и запасов еды, когда вел туристов, женщину и ее отца, по Черничной тропе — экскурсия была рассчитана на один день, поэтому они шли без планов на ночевку.

По данным Shot, не будучи профессиональным альпинистом, мужчина искал клиентов в сети, предлагая свои услуги экскурсовода за 5 тысяч рублей.

Туристы спустились вниз на следующий день без гида. По их словам, они заблудились и провели ночь без спальников, а Мельников устал и отстал от них в начале пути. Позднее он написал другим альпинистам о вынужденной ночевке в горах, после чего связь с ним пропала.

Спасатели ЮРПСО МЧС России, краевой службы «Кубань-СПАС» и Южного конно-кинологического СЦ МЧС России обследовали горно-лесной массив, расположенный между реками Первый и Второй Галион, однако обнаружить следов мужчины не удалось.

На следующий день три группы спасателей обследовали горно-лесную местность гор Красная Скала и Подкова, работы велись на высоте более 1,7 км.

Позднее пешие группы спасателей обследовали горно-лесную местность вдоль тропы к селу Аибга, пролегающей через Королевую скалу на высоте 1,1 км, а также долину реки Водопад. К поискам были привлечены вертолет Ка-32 и спасатель Краснополянского подразделения с поисковой собакой Мальтой.