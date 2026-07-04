Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» разработали законопроект, предусматривающий требование к частным и государственным корпорациям закупать не менее 50% продукции у предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом в кулуарах съезда партии сообщил депутат Госдумы Николай Новичков.

«У нас до сих пор крупные корпорации ведут себя как при олигархическом капитализме и делают закупки у того, у кого им хочется, включая компании из недружественных государств. Но закупки должны производиться у российских компаний, а норма о закупках товаров и услуг у малого и среднего бизнеса должна быть повышена с 25% до 50% и касаться не только государственных корпораций, но и всех, включая частные», — рассказал Новичков.

По его словам, принятие закона также позволит создать рабочие места, в том числе для тех, кто возвращается со специальной военной операции.

«Нынешние меры по трудоустройству ветеранов СВО недостаточны. Недавно вышли рекомендации Минтруда, где говорится: давайте снайперов оформлять охранниками, командиров нужно назначать на руководящие должности. Но это линейный подход, он вообще не работает», — заявил депутат.

Законопроект, по его словам, предполагает «системный подход, и предпринимательство — это одна из сфер самореализации наших ветеранов».

«Потому что люди на фронте получают компетенции, которые очень востребованы в бизнесе: умение быстро принимать решения, умение брать ответственность на себя, умение делегировать, умение сплотить коллектив, умение находить нестандартные решения», — пояснил Новичков.