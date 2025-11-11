Во время похоронной церемонии в селе Ишхой-Юрт Гудермесского района Чечни произошло обрушение балкона, в результате которого пострадали 20 человек. Об этом пишет телеграм-канал «112».

Инцидент произошел, когда траурная процессия шла по Интернациональной улице. За ритуальным действом с деревянного балкона частного дома наблюдали местные жители.

Как уточняет телеграм-канал Baza, в ходе церемонии мужчины вышли из дома на улицу, а женщины остались в помещении. В результате скопления 20 женщин конструкция не выдержала и обрушилась. Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами.

Информацию о 20 пострадавших в результате обрушения деревянного балкона также подтвердил источник «Известий». Позднее «Интерфакс» сообщил со ссылкой на Единую диспетчерскую службу района, что в результате инцидента по предварительным данным пострадали 40 человек.

Ранее в октябре прокуратура Калмыкии сообщила о троих несовершеннолетних, пострадавших в результате обрушения балкона многоквартирного дома в Элисте, который ранее был признан аварийным и подлежал расселению в соответствии с иском городского прокурора.

В республиканском Министерстве здравоохранения сообщили ТАСС, что пострадавшие были выписаны из детского медицинского центра им. Манджиевой 10 ноября. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК России).