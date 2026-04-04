Вооруженные офицеры полиции, охранявшие мэра Лондона Садика Хана, забыли сумку с оружием у его дома на юге города. Об этом пишут Sky News, The Guardian и Independent.

Инцидент произошел 31 марта. Сумку обнаружила беременная подруга одного из строителей. Заподозрив неладное, она пнула ее ногой, но та «была очень тяжелой и не сдвинулась с места».

«Хорошо, что ни один из стволов не выстрелил, иначе она и наш ребенок, который должен родиться в следующем месяце, могли бы погибнуть», — рассказал строитель в интервью The Sun.

Мужчина забрал сумку и занес в дом. Из-за ее веса он сначала предположил, что она «набита монетами».

«Я взял ее обеими руками — такой тяжелой она оказалась, — поднял ее наверх, положил на кровать и открыл. Я не мог поверить своим глазам и сделал несколько снимков в качестве доказательства», — рассказал он.

По его словам, когда приехавшие полицейские осмотрели сумку, они сами выглядели растерянными: тщательно проверили содержимое и поспешно забрали. «Мне сказали, что сумку оставил один из офицеров охраны Садика Хана — это логично, ведь он живет здесь», — добавил строитель.

В сумке находились карабин MP5 Heckler & Koch, пистолет Glock, электрошокер Taser и боеприпасы.

В официальном заявлении Скотленд-Ярда говорится: «На данном этапе предполагается, что сумка была случайно оставлена дежурными офицерами незадолго до того, как ее обнаружил гражданин. Мы срочно изучаем обстоятельства произошедшего и понимаем, какую озабоченность это может вызвать».

Расследованием занимается Управление профессиональных стандартов лондонской полиции, пятеро офицеров временно отстранены от несения службы.

Пресс-служба мэра Хана отреагировала коротко: «Это очень серьезный инцидент, переданный в Управление профессиональных стандартов полиции. Метрополитен-полиция должна принять все меры, чтобы подобное никогда не повторилось».

Садик Хан, занимающий пост мэра Лондона с 2016 года, находится под круглосуточной вооруженной охраной.